Sánchez reclama autocrítica a l'independentisme pel que va passar el 2017 i qüestiona la seva agenda per a la Taula

El president de Govern, Pedro Sánchez, ha reclamat autocrítica a l'independentisme per haver-se saltat la Constitució i les lleis en 2017 i ha qüestionat l'agenda de la Generalitat per a la taula de diàleg a l'advertir que si només es pot parlar d'autodeterminació i amnistia no és una negociació, sinó una "imposició".





Un dia abans de reunir la taula de diàleg, Sánchez ha donat un gir al seu llenguatge sobre el problema de Catalunya durant la seva intervenció en el ple de Congrés al respondre a una pregunta de la senadora d'ERC Mirella Cortés, en la qual afirmava que la única manera de resoldre el "conflicte" català és mitjançant un referèndum i que això és el que s'hauria d'acordar a la taula de diàleg.





No obstant això, Pedro Sánchez li ha respost qüestionant el concepte de conflicte que tenen els independentistes, assegurant que denominen "conflicte" al no reconeixement del dret d'autodeterminació. Però ha afegit que ell ho pot entendre d'una altra manera i ho ha atribuït a l'absència del Govern per respondre als problemes de la ciutadania catalana.





A més, ha demanat "autocrítica" a l'independentisme pel que ha passat en 2017. En aquest context, ha reclamat a la senadora d'ERC que obrin un diàleg amb aquesta part de Catalunya.