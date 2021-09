El grup Punch presenta a Nissan una proposta per mantenir l'ocupació

Planta de Nissan a Barcelona / @EP





Ha estat el grup industrial belga Punch qui ha fet arribar una proposta en la qual planeja fabricar a les instal·lacions de Nissan Barcelona gairebé 50.000 vehicles el 2025 i 75.000 el 2030, sumant tecnologies diferents com els dièsel d'inici i els d'hidrogen més tard, un volum que permetria mantenir la plantilla actual així com garantir bona part de la xarxa de proveïdors a pocs mesos ja perquè Nissan faci el tancament a l'activitat a les seves fàbriques de Barcelona, però sembla que per fi s'aclareix el futur de la mateixa i de seus milers de llocs de treball.





Així ho ha donat a conèixer els principals directius del grup en una conferència de premsa a Barcelona, en què han presentat el prototip de furgoneta impulsada amb hidrogen que pretén acoblar a Barcelona, juntament amb altres vehicles comercials lleugers amb tecnologia de bateries.







La proposta que Punch ha traslladat a la comissió de reindustrialització de Nissan -en la qual estan representats el Govern, la Generalitat i els sindicats- preveu una inversió de 650 milions d'euros fins a 2027.





Amb una facturació de 500 milions d'euros anuals, Punch fabrica des transmissions automàtiques fins a motors, sistemes d'emmagatzematge i recuperació d'energia cinètica o peces de xassís d'alumini forjat. En l'actualitat compta amb 1.750 empleats i fàbriques a França, Regne Unit, Itàlia i Eslovàquia, a més de treballar a la Xina a través d'una filial.





Els plans de la companyia que vol fer el salt a la fabricació de vehicles són produir furgonetes dièsel a partir de 2022 i passar després als motors d'hidrogen, a més d'acoblar elèctrics per al repartiment com furgonetes.





A partir de mitjans de 2024 podria arrencar la producció dels vehicles amb motor d'hidrogen en les instal·lacions de Barcelona, una font d'energia a la qual miren molts fabricants per als seus vehicles comercials.





En concret, l'objectiu és fabricar ja el 2022 gairebé 24.000 vehicles dièsel i uns 18.000 amb motor d'hidrogen, per arribar el 2030 als 36.000 dièsel i 31.000 d'hidrogen. Atès que el dièsel és un combustible que té ja data de caducitat a la Unió Europea, el grup belga pretén comercialitzar aquests vehicles en països de l'exterior com Austràlia, Nova Zelanda i alguns de l'Àfrica, amb normatives menys exigents pel que fa al medi ambient.





El grup belga ha confirmat que portarà a terme una incorporació gradual de treballadors fins a arribar als 2.000 llocs de treball directes en 2025 i intentant conservar en la mesura del possible l'actual xarxa de proveïdors locals.





En una segona fase, la planta de Punch a Barcelona també atrauria la producció de fins a 10.000 patinets elèctrics que la companyia està ara fabricant a Torí.





Els 650 milions que proposen invertir inclouen 50 milions d'ajuts públics i un crèdit de 100 milions el suport de l'Estat.





El motor presentat ha estat desenvolupat en el centre de la companyia a Torí (Itàlia) i està basat en adaptacions sobre un model dièsel convencional, variant el sistema d'injecció de combustible i el sistema d'encesa, entre d'altres mecanismes.