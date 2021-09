Una sentència anul·la l'assegurança de vida de 20 anys vinculat a una hipoteca de Banc Sabadell

El Jutjat de Primera Instància de Saragossa ha anul·lat l'assegurança de vida de 20 anys i el de protecció de pagaments, que un banc va fer contractar a un particular al signar la hipoteca i s'ha obligat a l'entitat financera a la devolució d'entorn de 20.000 euros.





L'advocat responsable del cas, José Luis Carrera, ha celebrat que aquesta sentència, una de les primeres a Espanya d'aquest tipus, tanqui la porta a una pràctica habitual dels bancs qualificada de "mala praxi" pel Col·legi de Mediadors d'Assegurances de Saragossa, ha informat Constitució Advocats en una nota de premsa.





Banc Sabadell @ep





La sentència és pionera a Aragó i una de les primeres a tot Espanya i anul·la l'assegurança de vida de 20 anys i el de protecció de pagaments que el Banc Sabadell va fer contractar a un particular al signar la hipoteca. Igualment, l'entitat financera va obligar al pagament per avançat de les primes per import total de 23.068,38 euros, així com el finançament de la mateixa, de manera que va augmentar el préstec hipotecari a 19.450,70 euros.





Tots dos aspectes queden anul·lats en la sentència, que obliga el banc a tornar al client al voltant de 20.000 euros. El lletrat de Constitució Advocats, José Luis Carrera, que ha dirigit el cas, ha explicat que la primera consumida de l'assegurança de vida "es redueix al preu de mercat, segons ofertes que presentem, i es retornarà al client la diferència".





També, se li retornaran el client els interessos pagats per la part finançada de la prima, així com la prima de l'assegurança de protecció de pagaments i la part finançada de la mateixa.





ASSEGURANCES





Carrera és assessor jurídic de Col·legi de Mediadors d'Assegurances de Saragossa, que ha donat suport a la reclamació. Ha estimat que aquesta sentència "hauria de servir perquè es sancionés als bancs per imposició d'aquest tipus d'assegurances de llarguíssima durada", que ha estat considerada una "pràctica abusiva, segons el jutge", ja que es pretén impedir "que el client pugui contractar l'assegurança amb companyies que no pertanyin a la mateixa entitat financera ".





En aquest sentit, la sentència assenyala que la imposició d'assegurances a 20 anys amb pagament de prima única finançada beneficia clarament a l'entitat bancària i al seu grup empresarial, a l'obtenir interessos sobre la prima, a més de garantir-se una durada de 20 anys que impossibilita el desistiment de l'assegurat que, a més, hauria pogut obtenir condicions molt més avantatjoses a l'haver contractat les assegurances, especialment el de vida, amb altres companyia, han apuntat des Constitució Advocats.





Referent a això, la sentència anul·la parcialment la clàusula hipotecària tot i que no arriba a anul·lar la bonificació. "La interpretació que dóna el jutge és que la bonificació s'ha d'aplicar igualment amb pòlisses d'altres proveïdors i, a més, condemna al banc al pagament de les costes del procés judicial", ha exposat l'advocat.





Ha afegit que el magistrat recorda el dret dels clients a contractar les assegurances amb la companyia de la seva elecció i la prohibició que els contractes de crèdit immobiliari imposin productes com assegurances de llar, vida o protecció de pagaments a canvi de bonificacions en la hipoteca .





Arran d'aquesta sentència, el Consell General de Col·legis de Mediadors d'Assegurances s'ha dirigit a la Direcció General d'Assegurances perquè qualifiqui aquesta pràctica com a "dolenta praxi", el que provocaria una revisió de les hipoteques i les assegurances.