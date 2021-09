Més grans de 63 anys i el col·lectiu de 50-55 anys, fora de l'ERO del Banc Sabadell

@EP





L'ajust de plantilla que portarà a terme Banc Sabadell no afectarà els empleats d'entre 50 i 55 anys ni als més grans de 63 anys, segons ha traslladat l'entitat als sindicats en la que ha estat la primera reunió del període formal de negociació.





Segons van informar CCOO i UGT després de la reunió, els empleats d'aquests grups d'edat no podran adherir-se a les mesures que s'acordin en el marc de l'ERO, encara que voluntàriament desitgen fer-ho.





Excloent els treballadors de 50-55 anys, els majors de 63 anys, els directius, les persones amb contracte temporal, el personal en excedència i el personal internacional, el grup de treballadors del Sabadell que pot optar a l'ERO ascendeix a 13.346 treballadors.





D'ells, el banc pretén que 1.936 abandonin l'entitat, per al que buscarà la voluntarietat de les sortides, encara que no pot garantir-la en cas que no es cobreixin les places. L'adscripció voluntària serà el criteri preferent d'adhesió, encara que l'entitat es reserva el dret sobre l'acceptació de sol·licituds, segons han informat els sindicats.





Els representants del banc han lliurat als membres de la taula de negociació l'informe tècnic complet que justifica la necessitat escometre un ajust de 1.900 llocs de treball i 320 oficines per reduir costos i ser sostenible.





Des de CCOO han tornat a insistir que les mesures siguin voluntàries per a tota la plantilla, es rebaixi de forma considerable el nombre d'afectats i d'oficines tancades i es prioritzin les prejubilacions i jubilacions anticipades.





Així mateix, el sindicat demana que s'ofereixin baixes incentivades ben remunerades, s'implementi el teletreball per minimitzar qualsevol mesura de mobilitat geogràfica, es recol·loqui personal en empreses del grup i s'internalitzin les tasques externalitzades.





LES REUNIONS





El proper dimecres 22 de setembre se celebrarà la segona formal del període de negociació, que constarà d'un total de nou reunions repartides entre els mesos de setembre i octubre per arribar a un acord dins dels terminis de temps legalment establerts.





Encara que l'última reunió està fixada per al 15 d'octubre, des dels sindicats recorden que el període legal pot ser prorrogat en el temps en cas que la representació sindical i el banc no arribin a un acord.