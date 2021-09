L'Eurocambra reclama que la violència de gènere sigui delicte a tots els països de la UE

@EP





L'Eurocambra ha donat aquest dijous llum verda a una resolució que demana tipificar la violència de gènere com a delicte "d'abast transfronterer" a la Unió Europea. Amb 427 vots a favor, 119 en contra i 140 abstencions, els eurodiputats han aprovat un text que insta a afegir la violència de gènere a llista de delictes europeus greus i a proposar-ne una definició comuna.





"La violència de gènere constitueix un delicte particularment greu i una violació generalitzada dels drets fonamentals i les llibertat en la Unió Europea que ha d'abordar-se en comú amb més eficàcia i determinació", apunta la resolució, de la qual és ponent l'eurodiputada d'ERC Diana Riba. La resolució, que no és vinculant, també insta l'executiu comunitari a utilitzar aquest nou àmbit delictiu com a fonament jurídic per a una directiva centrada en prevenir i combatre la violència de gènere.





El text defensa la necessitat d'un enfocament comú sobre la violència de gènere a la Unió Europea perquè "el grau de compromís dels estats membre per prevenir i combatre la violència de gènere varien significativament". A més, apunta la resolució, un enfocament comú "facilitaria l'aplicació de la llei en operacions transfrontereres".





A més, la resolució reclama a la Comissió Europea que col·labori amb els estats per "garantir un tractament eficaç de la violència de gènere en els plans nacionals" i assenyala la "importància de fomentar la cooperació" entre els estats contra la violència de gènere.