Més de 200.000 llocs de treball estan en risc per la crisi de microxips a Espanya

És complicat veure alguna situació on una cosa tan petita com un microxip pugui derivar en un problema de magnituds molt grans. La sequera global de xips semiconductors estan posant en escac a milers de treballadors. Sense aquests microxips no es poden fabricar vehicles, així que l'afectació és molt gran. De fet, si es té en compte la pandèmia i la crisi de microxips, el 2021 ha caigut la fabricació de cotxes en un 21,6% respecte de 2019.





Seat va ser la primera marca que va avisar dels problemes que estaven tenint. Va haver de realitzar un ERTO a 11.800 treballadors perquè no podien fer front als pagaments i la demanda havia baixat molt. A poc a poc van poder anar llevant aquest ERTO, però ara s'han vist obligats a posar-ho en marxa de nou. A més, aquesta situació d'atur és possible que duri fins a juny de 2022.





No obstant això, l'empresa Seat és tan sols un exemple de moltes empreses. Són 12.000 treballadors d'una sola empresa, però hi ha més de 40.000 empleats que estan en aquesta mateixa situació. Aquests suposen un 60% del total de treballadors de les plantilles i no saben quan hauran d'anar a treballar. Tot depèn de quan arribin els microxips per poder continuar amb la fabricació dels vehicles.





Seat, Ford, Renault, Volkswagen o Stellantis són les empreses que estan tenint problemes per poder realitzar les seves activitats i que han hagut de recórrer a l'ERTO. No obstant això, el problema més gran que hi ha és que no hi ha cap indici que indiqui que la crisi vagi a acabar durant els pròxims mesos, tal com ha reconegut el sindicat Comissions Obreres.





En altres plantes de producció, com Mercedes han pogut acollir-se a algunes clàusules i fer ús de les mesures de flexibilitat que hi ha al conveni. No obstant això, també hi ha l'altra cara de la moneda. Iveco, per exemple, no ha patit l'impacte d'aquests problemes i no ha hagut de recórrer a cap mesura extraordinària.





PER QUÈ S'HAN PRODUÏT ELS ERTO?





L'expedient de regulació d'ocupació ha estat l'única solució que han tingut algunes empreses davant d'aquests problemes. La situació d'inestabilitat i la impossibilitat d'assegurar un subministrament ha fet que les empreses es plantegin aquest tipus d'opcions.







Però no només els expedients de regulació han estat els protagonistes. Moltes de les persones que tenien contractes temporals han vist com les seves empreses els han rescindit el seu contracte, sigui per falta de treball o de liquiditat. Però no són els únics problemes, sinó que la indústria auxiliar que ajuda a les línies de muntatge també s'està veient afectada. Sumant a totes les persones que en formen part, són 200.000 llocs de treball els que estan en risc.





Els primers informes indicaven que el problema no s'allargaria més enllà del primer semestre del 2021. No obstant això, la realitat està superant aquests informes i ara ja es tem que els problemes arribin a estendre fins al juny del 2022. De fet, els fabricants ja van avisar que tot l'any 2022 estarà marcat per la falta de xips.





D'ON VE EL PROBLEMA?





El problema dels xips va començar amb la pandèmia. Les fàbriques de cotxes es van veure obligades a estar paralitzades durant molt de temps i el sector tecnològic va recollir els xips que no s'havia retirat. És a partir d'aquest moment que no s'ha pogut encara compensar això. I, sembla, que cada setmana que passa els problemes són més grans.





Els xips no arriben. Un incendi al Japó d'un proveïdor, la sequera a Taiwan o el temporal de fred que va patir Texas han fet que no es pugui estar complint amb el lliurament de xips necessaris perquè tot funcioni com abans de la pandèmia.





El més curiós de tot el tema dels xips, és que un professor de la Universitat de Navarra expert en Tecnologia Electrònica, ha reconegut que no són cars. Però que perquè això tingui rendibilitat no es pot fer un de sol, sinó que han de produir-se molts alhora.





Per tant, no saben exactament quan acabarà la crisi dels microxips, però el que està clar és que està afectant moltes persones. Els ERTO se segueixen succeint i les empreses han de paralitzar les seves fàbriques davant la falta de xips.