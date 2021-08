La manca de xips també paralitza les fàbriques de Seat a Martorell i de Stellantis a Figueruelas

@EP





Les aturades a les fàbriques segueixen produint-se. Les últimes a sumar-se a això han estat les fàbriques de Seat a Martorell i la Stellantis a Figueruelas per la crisi de semiconductors. Aquestes petites peces són bàsiques per poder fabricar vehicles i són fonamentals per a tota l'electrònica de consum actual.





De fet, aquesta crisi està afectant en l'àmbit global. Toyota, BMW o Volkswagen són grans marques en l'àmbit mundial que també estan patint problemes de fabricació i ja han advertit que el seu exercici es veurà afectat.





L'Associació Espanyola de Fabricants d'Automòbils i Camions ja han donat xifres del que ha suposat juny. La caiguda ha estat de 18,1% respecte al mateix mes de l'any anterior. El problema més greu que han d'afrontar les fàbriques és que fa un any la crisi sanitària estava tornant a posar en marxa tot el procés, mentre que ara ja estaven totes en marxa. Si s'agafa de referència un any normal com 2019, la caiguda suposa un 33,8%.



En caure la venda de cotxes, la producció també es va veure obligada a reduir en un 21,65% per poder completar la demanda que existeix. "L'escassetat de microxips, principal raó de la caiguda que es perllonga ja des de finals de 2020, està colpejant d'especial manera a la producció de vehicles, tant a escala nacional com europea", asseguren des d'Anfac.





Avui en dia els vehicles tenen cada vegada més tecnologia i estan més digitalitzats. Per això, la manca de xips està fent que la producció de cotxes es paralitzi i s'hagin de buscar noves solucions com la suspensió temporal de les línies. I aquest problema ha arribat per quedar-se, ja que la fabricació dels xips no està previst que es normalitzi fins al primer semestre de 2022.





Les línies de producció de Seat ja han patit aturades durant aquest any. Dilluns es preveu que l'activitat de la línia 2 de Martorell es reprengui, tot i que no es recuperarà el ple rendiment per la falta de materials. De fet, el taller no tornarà a la feina fins al dia 24 d'agost. Per poder recuperar la producció, la fàbrica compta amb un total de 14.751 empleats.





En el cas de la fàbrica de Figueruelas havia reprès les seves operacions fa pocs dies i s'ha vist obligada a aturar la seva producció a causa de la manca de materials. En aquesta planta hi treballen un total de 5.700 persones. La producció no tornarà a reactivar-fins al 25 d'agost, cosa que també li està succeint a la zona de Vigo.





Aquestes aturades han anat afectant també a altres marques. Volkswagen a Navarra va haver de parar el 22 de juliol, la de Mercedes a Vitòria va avançar les seves vacances al 29 de juliol perquè no tenia recursos per continuar. En el cas de Ford començarà dimecres que ve a intentar recuperar la normalitat i altres com Renault que té diverses fàbriques ja ha anunciat que farà 200.000 vehicles menys del que estava previst en un primer moment.