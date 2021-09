Surt a la llum el milionari contracte de Lionel Messi amb el París Saint Germain

@EP





L'Équipe ha tret a la llum el contracte de Lionel Messi amb el París Saint Germain. La superpotència Qatar no va dubtar a fer-li una oferta al crac argentí quan van saber que aquest no anava a renovar amb el FC Barcelona. Una oferta que era difícilment rebutjable i pràcticament impossible d'igualar per un altre equip.





El PSG fa diversos anys que està darrere de Lionel Messi. La realitat és que Neymar i el mateix crac argentí han estat en contacte des que el brasiler va abandonar el Barcelona i han buscat l'opció de tornar a compartir equip. Entre aquesta gran amistat i els diners de Qatar, el PSG estava disposat a fer qualsevol esforç per poder tenir Messi a les seves files.





EL CONTRACTE DE MESSI





El contracte de Messi ha deixat de ser un misteri. El crac argentí cobrarà 110 milions d'euros pels tres anys que passarà a la capital francesa. Això sempre que Messi decideixi fer bona l'opció de quedar l'últim any del seu contracte. Per tant, l'argentí cobrarà uns 30 milions anuals, uns 2,5 milions mensuals nets.





Una cosa que sí que ha sorprès al món del futbol és que Lionel Messi i el seu entorn no van cobrar cap prima per fitxar pel conjunt parisenc. A més, el contracte de l'argentí és molt similar al de l'altra estrella, Neymar, que era el jugador més ben pagat pel PSG.





Més enllà dels 30 milions d'euros nets que cobrarà Messi durant les temporades, també hi ha una clàusula de fidelitat. Messi cobrarà 10 milions d'euros extres per cada any que passi a París a partir de la segona temporada, així que això suposarien 20 milions més si accepta renovar en el seu últim any.





A més, en tots els contractes dels futbolistes hi ha clàusules addicionals i primes per complir certs objectius. En aquest cas, recuperar el tron perdut en la Ligue 1 o alçar-se amb la primera Champions de la història del club serien alguns dels extres que podria rebre el jugador argentí.





L'Équipe ha revelat que el PSG pagarà un milió dels 30 que cobrarà Messi amb la moneda digital PSG Fan Token. Això és un contracte de patrocini que el club ha signat amb l'empresa dedicada a aquest tipus de monedes. De fet, aquesta podria ser una de les fórmules amb les quals el PSG ha aconseguit portar a Leo Messi fins a París.





No obstant això, des del PSG han sortit ràpidament a desmentir les publicacions del diari esportiu. Consideren que és inacceptable i que estan completament equivocades. Així que seguint les paraules de Leonardo, Leo Messi cobrarà tot el seu salari amb moneda normal i no una part de manera virtual.





EL DEBUT DE LEO MESSI





Lionel Messi encara no ha debutat amb la samarreta del París Saint Germain al Parc dels Prínceps a la Ligue 1. Tanmateix, això sembla que succeirà pròximament. Diumenge està previst que Leo Messi jugui els seus primers minuts davant dels seus nous aficionats davant l'Olympique de Lió.