Els propietaris de la Ricarda volen vendre l'espai protegit a Aena

L'ampliació de l'aeroport de Barcelona-El Prat segueix sent un tema complicat de tractar. L'última negativa de la Generalitat per a l'ampliació ha fet que les negociacions es paralitzin sense produir-se, de moment, el projecte. La principal raó és que creuen que s'ataca directament a la zona protegida de la Ricarda i estan en contra de destrossar aquesta zona per afegir la nova pista.





No obstant això, tot podria donar un tomb. La família Bertrand, la propietària de l'espai natural de la Ricarda, ha indicat que estarien disposats a vendre els terrenys a Aena. Segons ha revelat El Periódico, una gran part dels accionistes de la societat Ebys Immobles SL, que està formada per la família Bertrand i els que administren l'espai protegit, són partidaris de vendre l'espai a Aena.





Això sí, dins de la mateixa família no hi ha una unanimitat total. Hi ha algunes parts que estan a favor de vendre l'espai, mentre que altres parts estan en contra d'això. No obstant això, la majoria estan d'acord en vendre aquesta zona per obtenir ingressos i poder construir l'ampliació de l'aeroport Barcelona-el Prat.





En 2019, la propietat de la Ricarda, sense incloure la Casa Gomis, estava valorada en 3,5 milions d'euros. Però clar, cal tenir en compte perquè es vol això. L'ampliació de l'aeroport portarà milions d'euros i això fa que la quantitat que s'ofereix sigui baixa. Marita Gomis, una altra membre de la família, ha volgut reflexionar sobre la venda d'això, ja que creu que s'han de pensar molt bé les coses perquè ja no ho podran recuperar.