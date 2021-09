Aquestes són les cinc mesures que va aprovar el Govern i que no estan funcionant

@EP





La lluita contra la covid-19 segueix sent molt intensa. El Govern es va veure obligat a utilitzar mesures una mica impopulars per intentar sortir de la crisi. En aquest sentit, es van aplicar els ERTO, es van cessar activitats i es van concedir avals per a la liquiditat de les empreses. I, en aquest moment, ningú va qüestionar l'aplicació d'aquestes mesures.





No obstant això, la projecció del temps sempre posa perspectiva i dona l'oportunitat de valorar si aquestes mesures han estat efectives o, per contra, no han funcionat com s'esperava i han de ser revisades. En aquest sentit, cinc d'elles no han tingut l'efectivitat esperada.





AJUTS DIRECTES





Les empreses han estat una part molt perjudicada de la societat amb l'arribada de la crisi sanitària de la covid 19. En aquest sentit, el Govern va estar lent per aplicar aquestes ajudes directes, ja que van arribar pràcticament un any després que esclatés la pandèmia.





En aquest sentit, es van aprovar les ajudes directes el març de 2021 per un valor de 7.000 milions d'euros, però la realitat és força diferent de l'aplicació. Aprovar-la no va ser senzill, però es va fer. No obstant això, actualment tan sols s'han concedit 2.800 milions d'euros, fet que suposa un 40% sobre el total que estava previst.





Les empreses no han deixat de queixar-se i demanar ajudes i els bancs també van pressionar perquè s'atorguessin aquestes mesures. El que sí que han fet des del Govern és rectificar i ampliar el termini perquè les empreses puguin rebre els diners. Malgrat això, els autònoms es continuen queixant, però la realitat és que només el 10% havien reclamat els diners abans de finals d'agost.





RESCAT DEL FONS SEPI





Una altra de les mesures que va impulsar el Govern per lluitar contra la pandèmia va ser la posada en marxa d'un fons de rescat d'empreses estratègiques que era gestionat per la Societat Industrial de Participacions Industrials (SEPI). Un projecte que estava molt ben pensat, però que ara està a prop de caducar i no s'ha invertit tots els diners possibles.





I això caduca per normes de Brussel·les, no de Govern. Els ajuts directes a les empreses caduquen a finals de 2021. En aquest sentit, el SEPI ha pogut invertir un total de 1.105 milions d'euros i la xifra total és de 10.000 milions d'euros. Per tant, la xifra és extremadament alta perquè es pugui invertir en tan poc temps.





Però com la situació actual segueix sent crítica, les informacions que han compartit des d'ABC, és que la Comissió Europea està pensant a allargar aquest termini i ja ha contactat amb els països membres per poder fer-ho.





ELS AVALS ICO





El 2020, amb la desescalada, la pandèmia semblava estar finalitzant, però la realitat és que tan sols era el final d'una de les cinc onades que s'han patit. En aquest moment, el Ministeri d'Assumptes Econòmics va posar sobre la taula una línia d'avals per a noves inversions amb 40.000 milions d'euros. No obstant això, els avals actualment se situen en 8.071,8 milions atorgats, així que tan sols s'ha superat el 20% del total.





La realitat actual ha fet que no moltes persones o empreses s'hagin interessat per aquest tipus d'aval. La pandèmia ha afectat tant que els bancs amb prou feines han tingut demanda sobre això. En el bàndol contrari, els avals per a liquiditat sí que s'han atorgat en un 92,3% del total.





EL PAGAMENT DE LLOGUERS





Una de les intencions dels avals ICO era per poder fer front als problemes de pagament de lloguer que s'estaven succeint amb la pandèmia, els ERTO o la manca de treballs. L'auxili per a aquests pagaments no ha tingut la demanda que s'espera en un primer moment i no han resultat ser una opció per a res eficaç.





EL TURISME





L'última de les mesures que no han aconseguit tirar endavant és la del turisme. Amb la recuperació s'espera que l'arribada de diners a aquest sector fora massiva, però la realitat és força diferent. Els fons que es pensaven que arribarien estarien al voltant de 3.400 milions d'euros, però encara no s'han repartit i no se sap quan i com ho repartiran.