Iberia planteja un ERTO per a més de 5.000 empleats

Iberia ha convocat els sindicats per negociar un procediment col·lectiu de suspensió temporal de contractes, a més de reduir la jornada d'altres empleats, justificant aquests fets amb raons organitzatives i productives.





El ERTO d'Iberia afectarà a totes les seves línies de negoci i en concret, ho farà a unes 5.000 persones de les 15.200 que treballen a la companyia.





Entre els sindicats anomenats per pactar-hi els de terra (USO, CGT, Cesha, UFT i CCOO) i també representants dels pilots i de cabina.





En el cas d'Iberia, l'ERTO no es produeix per força major (com ha passat en altres negocis durant la pandèmia) sinó per causes econòmiques. Segons comuniquen des de la companyia, la decisió arriba com a conseqüència de l'ocupació per als propers mesos: està entre el 30 i el 35% per sota del que és habitual abans del Covid-19.





Així doncs, Iberia vol arribar a un acord amb els sindicats, però si no es dóna el cas es veuria obligada a adoptar mesures dràstiques. I és que encara que la situació per a la tardor i l'hivern s'espera millor, ja que països com el Regne Unit han disminuït les restriccions, hi ha altres com els Estats Units que tenen vetats als europeus.





A més, també són molts els viatges corporatius que han deixat de fer-se perquè s'han substituït per videoconferències. Com a conseqüència, Iberia ha decidit fer un ERTO.