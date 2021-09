Colau: "Aena no va ser del tot honesta quan va explicar el projecte de El Prat"

@EP





L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha negat que l'ampliació suspesa de l'Aeroport Barcelona-el Prat pretengués crear un hub per atreure talent, la qual cosa considera que no reflectia cap informe econòmic: "Hi havia una operació immobiliària darrere claríssimament".





En una entrevista aquest dilluns a 'El Periódico', recollida per Europa Press, ha assegurat que ni les empreses que han emprès projectes educatius i tecnològics a Barcelona ni d'altres li han traslladat els darrers anys "que necessitessin cap aeroport diferent".





"Tenim un dels millors aeroports d'Europa, som el sisè aeroport d'Europa en volum de trànsit. Aena no ha estat del tot honesta quan va explicar el projecte d'ampliació", ha criticat.





Ha mantingut que era "mentida" que arribarien més congressistes, sinó que l'ampliació --al seu parer-- hauria portat més turistes en un moment en el qual creu que la ciutat ha de diversificar la seva economia amb activitats econòmiques diferents.





Per ella, "és una victòria que es descarti una ampliació que significava repetir errors del passat", perquè veu necessari reduir els vols i augmentar les connexions ferroviàries





Preguntada per quins han de ser els límits al turisme, ha defensat que els estableix la geografia de la ciutat, entre el mar i la muntanya, i que ha de ser una activitat "ordenada i equilibrada al llarg de l'any i en el conjunt del territori".





PRESSUPOSTOS I OCI NOCTURN



Ha avançat que per al pròxim exercici el Govern municipal preveu plantejar uns pressupostos expansius, amb prop de 150 milions més que l'any passat, en la línia de la flexibilització del deute avalat per la Unió Europea (UE): "No poden ser per a despesa corrent, però sí per a inversió, i això vol dir habitatge, significa escoles, significa espai públic".





"Aquesta setmana vinent començaran les converses amb tots els grups municipals, i especialment amb ERC, amb qui hem estat acordant els pressupostos fins ara", ha afegit.





D'altra banda, ha tornat a demanar a la Generalitat que valori obrir l'oci nocturn, tancat per la covid-19: "Un cop s'ha eliminat el límit nocturn d'horaris, s'ha eliminat la restricció de 10 persones en les trobades socials i pràcticament s'ha donat un missatge que hi ha més del 70 per cent de la població vacunada i que gairebé podem fer vida normal amb mascareta, la gent té ganes de sortir i de recuperar la vida social".





URBANISME TÀCTIC



Sobre l'urbanisme tàctic, ha defensat que "no és una ocurrència", sinó una mesura que amb pintura i elements senzills pretén guanyar més espai per a les persones i reduir la presència del cotxe en una ciutat densa, com una etapa transitòria fins a actualitzar el Pla Cerdà al segle XXI, en les seves paraules.





Amb tot, ha admès que els blocs de ciment grocs instal·lats en algunes zones --anomenats 'new jerseis'-- són "molt lletjos" i s'han de retirar tan aviat com sigui possible, en la qual cosa ha treballen els serveis municipals.





"Ja s'ha fet un concurs públic, amb els millors arquitectes i els millors urbanistes, per fer la millor transformació possible de carrers i places de l'Eixample", ha explicat.





REELECCIÓ I CRÍTIQUES



Sobre presentar-se a la reelecció en les municipals, ha dit que està "entregada i molt il·lusionada amb Barcelona", però que encara no creu que sigui el moment de prendre aquesta decisió.





Preguntada per les crítiques i xiulades, ha dit que no té cap problema amb la crítica, pel seu passat d'activista, i ha destacat que abans de res ha de "pensar en la ciutat, pensar en els barris i fer propostes en positiu".





"Els darrers temps hem vist una mescla diria com a mínim de dues coses diferents: que el final del procés ha generat frustració en una part de l'espectre polític, i concretament a Junts per Catalunya que s'ha quedat en la posició del bloqueig i del 'no' a tot. I, d'altra banda, és veritat que hi ha certs partits de l'oposició que consideren que ja estan en campanya", ha afirmat.