El PSC i els comuns dubten el compliment del pla de govern d'Aragonès

El portaveu adjunt de PSC-Units al Parlament, Raúl Moreno, ha advertit aquest dimarts que els socialistes desconfien del pla de govern que ha aprovat el Govern de Pere Aragonès, que creu que "arriba tard".





En roda de premsa al Parlament, ha lamentat que el pla de govern n o inclogui obrir un diàleg amb els partits catalans representats a la Cambra, i ha criticat que el Govern hagi trigat més de 100 dies a presentar el seu pla, en uns mesos "més protagonitzats per les seves desavinences que per la seva acció de govern".





Davant la proposta d'ERC d'obrir una ponència per a crear una llei electoral catalana, Moreno ha recordat que el PSC defensa que Catalunya disposi d'una pròpia, i ha cridat a anar amb una proposta de màxims: "Si la fem, és per anar a per totes. Si la fem, és per fer-la de veritat ", i ha expressat el seu compromís d'abordar l'assumpte.





"QUE SIGUI DE TOT EL GOVERN, I NO DE LA MEITAT"





Per la seva banda, el portaveu dels comuns al Parlament, David Cid, ha avisat sobre el pla de govern que ha aprovat l'Executiu de Pere Aragonès aquest dimarts: "Espero que sigui el pla de tot el Govern, i no de la meitat de la Generalitat ".





"Es parla de la taula de diàleg i no sé si la meitat del Govern està a favor o no o si la vol rebentar", ha dit en roda de premsa en referència a Junts, i ha assenyalat que hauran de veure com es concreten les inversions previstes, perquè creu que els primers 100 dies de Govern li han mostrat desorientat i en crisi.





Sobre la proposta d'ERC de crear una ponència conjunta al Parlament per elaborar una llei electoral catalana, ha demanat a PSC, ERC i Junts que "deixin la calculadora electoral i el repartiment d'escons fora de la taula, que és el que sempre ha bloquejat que Catalunya tingui una nova llei electoral ".





Cid veu fonamental que Catalunya disposi d'aquesta normativa i d'una sindicatura electoral pròpia, i que fixi l'enviament de propaganda electoral conjunt, de manera que aposta per començar per debatre assumptes de funcionament, participació i transparència i deixar la fórmula electoral "per al final i que no sigui un element de bloqueig ".