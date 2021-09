Els sindicats de Sabadell convoquen mobilitzacions per l'ERO a tot el territori espanyol

@EP





Els sindicats de Banc Sabadell han creat un calendari en el qual apareixen totes les convocatòries per a manifestacions i aturades parcials que han programat amb raó de l'ERO que està fent l'entitat.





Aquest ERO afectarà 1.936 treballadors i a 496 oficines, que tancaran. Per protestar per això, els sindicats han convocat vuit dies de concentracions, dos dies d'atur parcial (que seran els dies 4 i 5 d'octubre) i un dia de vaga, de la qual encara no es coneix la data.





Aquest dijous 23 de setembre serà el primer dia de concentracions, que tindran lloc en vuit ciutats repartides per tot el territori espanyol. Aquestes són Sabadell, Alacant, Las Palmas, Madrid, Múrcia, Màlaga, Santiago de Compostel·la i València.





La següent jornada de protestes serà el dia 28 de setembre, en aquesta ocasió en nou ciutats:

Alacant, Barcelona, Bilbao, Las Palmas, Lleida, Múrcia, Pamplona, Sant Sebastià, València. Lleó és la ciutat escollida per manifestar-se el 29 de setembre i a l'endemà, el dia 30, les concentracions es convocaran a Gijón, Palma de Mallorca, Sabadell i Vigo.





Després d'uns dies de descans, el dia 6 d'octubre es tornarà a fer una protesta a Alacant, Barcelona, la Corunya, Madrid, Màlaga, Lleó, Sant Sebastià, Valladolid i Saragossa; el divendres 8 d'octubre es faran manifestacions a Alacant, Barcelona, Lleó, Madrid, Sant Sebastià i Palma de Mallorca i el 13 i 15 d'octubre la concentració serà a Madrid.





Sabadell ha explicat que està obert a la negociació, però considera necessari fer un "banc sostenible" i ha rebutjat gairebé totes les propostes dels sindicats, les quals considera inviables.