Els comitès de Nissan demanen una major implicació de l’administració en la reindustrialització

@EP





Els comitès d'empresa dels centres de treball de Nissan han demanat més "implicació" a les administracions en el procés de reindustrialització, dels quals avisen que ja es troba en la seva fase "més decisiva" per tancar els candidats que substituiran l'activitat de la marca nipona a la Zona Franca, a Montcada i Sant Andreu.





En un comunicat conjunt, lamenten que "encara no s'han definit la totalitat dels projectes" que opten a la reindustrialització de les plantes ni s'ha pres "cap decisió definitiva" sobre quins seran els nous ocupants de les plantes. Per això, han demanat "concreció de tots i cada un" dels projectes i han assegurat que continuaran treballant per "poder decidir-ne el millor".





"Per a nosaltres és una prioritat que es garanteixi el manteniment de l'ocupació de Nissan, proveïdors i subcontractades que es perden amb el tancament de Nissan", asseguren els representants dels treballadors.





Els sindicats assenyalen com en els darrers dies sortien "diferents notícies interessades" sobre els projectes que opten a ocupar els centres que Nissan a finals d'any. "Per un costat, els diferents projectes posant en valor la seva proposa com la millor opció i per l'altre alguns membres de la mesa donant la reindustrialització per feta", afirmen.





Amb tot, els treballadors garanteixen que continuaran treballant perquè un cop escollits els projectes "es compleixin els acords referents tant a l'inici de la producció com a la consolidació del projecte", a més de la garantia dels llocs de treball i de les condicions laborals i salarials en l'acord del 5 d'agost.





D'altra banda, els sindicats es mostren partidaris de no marcar-se el 31 de desembre com a data límit per acabar els treballs de la mesa de reindustrialització ja que aquest dia "no diu res" i "simplement marca la data prevista de la fi de la producció de Nissan". "El procés no acabarà fins que no es faci efectiva la reindustrialització de tots els treballadors i treballadores afectats pel tancament de Nissan", han sentenciat.