VÍDEO: Un macrobotellot de 40.000 persones a Barcelona se salda amb 43 ferits i 20 detinguts

Un botellot amb 40.000 persones que ha tingut lloc la nit de divendres i la matinada d'aquest dissabte a la plaça Espanya de Barcelona i als seus voltants durant les festes de la Mercè s'ha saldat amb un total de 43 ferits, 13 d'ells amb lesions per arma blanca.





En roda de premsa aquest dissabte, el tinent d'alcalde de seguretat de l'Ajuntament de Barcelona, Albert Batlle, ha aclarit que, del total d'atencions sanitàries, 17 han estat per lesions lleus, 23 per lesions menys greus i tres per lesions greus.





A més, hi ha hagut un total de 20 detencions al llarg de la nit, 12 per part de la Guàrdia Urbana i vuit dels Mossos d'Esquadra, i els arrestats passaran a disposició judicial en les pròximes hores.





I alguns assistents a la festa han cremat dos vehicles policials no logotipats, unes sis motos de lloguer, diversos contenidors i arbres a l'avinguda Maria Cristina, mentre que també han intentat començar barricades que finalment s'han abandonat.





Batlle ha assegurat que es tracta d'un salt qualitatiu de vandalisme molt greu: "S'ha passat d'una situació d'ocupació massiva de l'espai públic que porta repetint-se al llarg de l'estiu a un problema d'ordre públic".





I ha aclarit que els incidents van començar passades les 2 de la matinada, quan professionals del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) estaven atenent una persona apunyalada a l'avinguda Maria Cristina mentre agents de la Guàrdia Urbana els protegien.





Alguns assistents van començar un "atac directe" contra tots dos cossos i es va donar un espiral de violència --segons Batlle-- que va acabar amb destrosses a la façana de Palau de Congressos i els altres actes de vandalisme.





DISSABTE A LA NIT



De cara a dissabte a la nit, Batlle ha explicat que els responsables de la Guàrdia Urbana i dels Mossos d'Esquadra s'han reunit per planificar l'actuació i evitar fets similars: "Estem a l'espera del que determinin els responsables policials" .





Ha agraït la tasca del personal de seguretat durant l'última nit, i també de l'equip de neteja, que ha actuat durant el matí de dissabte per normalitzar la situació dels espais afectats per la festa.





El regidor de Presidència de l'Ajuntament de Barcelona, Jordi Martí, considera que els fets conformen "un problema d'ordre públic" que es va produir sense cap connexió amb la festa de la Mercè.





Ha informat que 105.000 persones han participat en activitats de la Mercè: 80.000 en espectacles diürns -60.000 en homenatges a la cultura popular i tradicional i 20.000 a la resta de espais-- i unes 25.000 han acudit a concerts nocturns, que han assolit entre un 70% i 80% d'ocupació.