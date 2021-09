L'asseguradora del Banc Sabadell arregla una fuita d'aigua a un client i li deixa un forat a la paret durant un any

FACUA-Consumidors en Acció ha aconseguit que BanSabadell Assegurances Generals acabi, després d'un any, l'obra del bany d'un usuari i li indemnitzi amb 2.000 euros per la mala pràctica de l'empresa, que el va deixar sense reparar un forat a la paret.





Banc Sabadell @ep





Javier QD, resident a Las Palmas de Gran Canària, va patir al maig de 2020 unes filtracions d'aigües al bany, motiu pel qual es va obrir part de sinistre amb la seva asseguradora, BanSabadell Assegurances Generals, que va enviar a un operari perquè realitzés la reparació. El tècnic va acudir a l'habitatge i ha informat que la fuita es trobava a la canonada d'alimentació d'aigua de vàter i va dur a terme l'operació, per la qual va necessitar trencar una rajola. Per això, va sol·licitar la intervenció d'un paleta per tapar el forat.





Més tard, al juliol del mateix any, el paleta va acudir a realitzar la reparació, però va pujar el pressupost i va quedar a l'espera de rebre l'autorització per part de l'assegurança per a realitzar aquest treball, quedant un cridaner dany estètic en el bany que consistia a una gran trencament a la paret.





Va ser a finals d'agost quan l'assegurança de BanSabadell rebre el correu de perit informant que "per la nostra part tenim tornat l'expedient sense peritar, ja que posats en contacte amb la persona designada per l'assegurat se'ns informa que no desitja intervenció pericial causa a que ja un tècnic ha tret les fotografies oportunes, ens manifestava que no disposa de temps per atendre'ns ".





No obstant això, l'afectat va comunicar a la seva assegurança que el perit no li havia cridat, pel que ha reclamat al departament d'Atenció al Client una revisió del cas. Per tant, a l'octubre, professionals de l'assegurança van revisar el sinistre i van sol·licitar la reactivació de l'encàrrec pericial perquè el perit reprengués les gestions oportunes.





L'asseguradora va desatendre totes les seves reclamacions





Javier va reclamar diverses vegades per telèfon l'assistència del perit, que mai va arribar a acudir a domicili, però l'empresa asseguradora va desatendre aquestes peticions.





Nou mesos després de l'arranjament de l'avaria, l'afectat va decidir acudir a FACUA perquè exercís accions en defensa dels seus drets.





Un any després de l'inici del procés, després de l'actuació del departament jurídic de FACUA, s'ha aconseguit no només que la companyia d'assegurances finalitzi l'obra, sinó també que indemnitzi l'afectat amb 2.000 euros pel perjudici causat per l'empresa.