Els sindicats de Banc Sabadell es concentren aquesta setmana a 14 ciutats per l'ERO

La representació sindical a Banc Sabadell es concentrarà aquesta setmana a 14 ciutats en protesta per l'Expedient de Regulació d'Ocupació (ERO) que negocien amb l'entitat i que afectarà 1.936 llocs de treball.





Banc Sabadell @ep





Dimarts, 28 de setembre, els treballadors del banc es mobilitzaran a Barcelona, Lleida, Alacant, Múrcia, València, Las Palmas, Sant Sebastià, Bilbao i Pamplona, mentre que el 29 de setembre es concentraran a Lleó i el 30 de setembre a Vigo, Gijón, Sabadell (Barcelona) i Palma de Mallorca.





De cara a la setmana que ve, els sindicats han convocat una aturada parcial de 15 minuts el 4 d'octubre i una altra aturada d'una hora el 5 d'octubre. També s'han fixat en el calendari dues jornades de vaga, els dies 6 i 8 de novembre.





Banc Sabadell ha plantejat un ERO per a 1.936 empleats, fonamentalment de la xarxa d'oficines i servicing (on s'amortitzaran 1.639 llocs de treball), per seguir sent competitiu i garantir la seva sostenibilitat.





La proposta actual de l'entitat preveu prejubilacions d'entre el 50% i el 55% del salarial anual per als empleats d'entre 56 i 62 anys que compleixin, a el menys, 15 anys d'antiguitat.





Així mateix, el banc ofereix als treballadors de menys de 50 anys d'edat o que no compleixin amb l'antiguitat de 15 anys l'opció de deixar l'entitat amb una indemnització de 27 dies per any treballat, fins a un màxim de 18 mensualitats.