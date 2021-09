La manca de xips provoca "cues" d'un any per adquirir un vehicle nou

@EP





La manca de semiconductors està provocant una crisi que ha obligat a aturar la producció en diverses fàbriques espanyoles i ha disparat els terminis de lliurament d'alguns models i marques fins a 10 i 11 mesos, segons Idoneo.com. S'espera que la producció d'aquests semiconductors creixi més d'un 10% en 2022, el que estendrà aquesta situació com a mínim fins a mitjans de l'any que ve.





En concret, els semiconductors s'importen en la seva major part des de Taiwan, provinents de l'empresa TSMC, que controla el 60% de la producció global i la pràctica totalitat del mercat de microxips avançats.





"Això ha afectat de la mateixa manera a l'exportació de vehicles", amb un descens del 16,1%, explica Eduardo Clavijo, CEO d'Idoneo.com. "També s'han vist impactats els vehicles industrials, les xifres han baixat tant en producció (-18,4%) com en exportació (-5,1%)", afegeix.





D'una banda, la pandèmia va frenar la producció d'automòbils, alhora que va augmentar la demanda d'aquests components en altres productes tecnològics. En aquest moment, assegura Clavijo, empreses com TSMC van poder afrontar les necessitats de mercat, perquè la nova oferta es "compensava" amb la falta de producció en altres àrees.





No obstant això, un cop que s'han recuperat nivells de producció "normals", Clavijo explica que la demanda de microxips ha augmentat de manera "notable" i que no s'ha d'ajornar la decisió de comprar un cotxe, perquè "d'aquí a tres o quatre mesos hi haurà els mateixos terminis de lliurament que en l'actualitat ".





Clavijo assenyala que "s'estan oferint uns preus més atractius" per compensar la falta de nous vehicles i evitar que es desplaci la demanda. A més, "amb la baixada de l'impost de matriculació dels vehicles tenen grans descomptes, de manera que la quota mensual és ara més baixa i es pot accedir a vehicles de més alta gamma", afegeix.