L'Estat aprova aquest dimarts el nou pla aeroportuari sense l'ampliació del Prat

@EP





El Consell de Ministres aprovarà aquest dimarts, tal com estava previst, el nou pla aeroportuari espanyol per als pròxims cinc anys i ho farà sense l'ampliació de l'aeroport del Prat, segons han confirmat fonts de la Moncloa.





El Document d'Ordenació i Regulació Aeroportuària (Dora) marca les inversions que l'Estat preveu fer a la xarxa d'aeroports estatals per al proper quinquenni, i era en aquest document on es preveia incloure la inversió de 1.700 milions d'euros per ampliar el de Barcelona amb una tercera pista. Una inversió polèmica pel fet que amenaçava l'espai natural de la Ricarda que va motivar un xoc entre l'executiu estatal i el català, amb acusacions mútues de deslleialtat. Finalment, però, la inversió no es farà.





Cal recordar que la polèmica es va començar a gestar a principis d'agost, quan malgrat l'oposició veïnal i dels ecologistes, la ministra de Transport espanyola, Raquel Sánchez, i el vicepresident del Govern, Jordi Puigneró, anunciaven un pacte per incloure la inversió al nou Dora.





A principis de setembre, l'esborrany de l'ampliació proposat per l'executiu estatal, que apuntava a una afectació de la Ricarda, va provocar discrepàncies entre els dos equips de govern i, també, dins dels mateixos governs, fins al punt que l'Estat va decidir fer marxa enrere i deixar en suspens una ampliació que finalment no es produirà, almenys dins dels pròxims cinc anys.