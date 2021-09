El Govern central assegura als sindicats que no lliurarà les competències de Rodalies a Catalunya

L'Executiu de Pedro Sánchez no debatrà a la taula de diàleg, ni en cap altre escenari, del possible traspàs de les competències de Rodalies a Catalunya. Aquest és el missatge que ha transmès la secretària d'Estat de Transports, Isabel Pardo de Vera, als sindicats en una reunió mantinguda aquest dilluns.





@ep





Tal com explica La Razón, en les últimes setmanes s'ha rumorejat que el Govern pogués passar les competències de Rodalíes a la Generalitat. És a dir, transferir personal, trens, estacions i infraestructures. Alguns sindicats com CGT van advertir el perill que podria comportar aquesta acció per als treballadors d'Adif i Renfe, recordant que bona part de el personal de les Rodalies ha entrat a formar part de la plantilla de l'empresa en els últims anys a través d'ofertes d'ocupació públiques, amb nuclis familiars "lluny de les seves residències de treball".





La preocupació d'aquests treballadors és que es podrien veure obligats a romandre en aquesta comunitat autònoma i cedits als Ferrocarrils de la Generalitat en unes condicions laborals que encara es desconeixen.





No obstant això, tant CCOO com el Semaf van explicar que l'únic que han debatut Aragonès i Sánchez és la transferència de el pressupost, cosa que ja contempla l'Estatut de Catalunya, que permet establir un Contracte Programa amb Renfe Viatgers perquè presti els serveis de Rodalies.





De moment, Rodalies es finança per dues vies. En primer lloc, a través d'una transferència directa de l'Estat a Renfe, i una altra que l'administració lliura a la Generalitat perquè pugui pagar a l'operadora. El que buscaria Aragonès és suprimir la primera via i només deixar la segona.