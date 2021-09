El president de la Generalitat insisteix que "ho donarà tot" per fer un referèndum

@EP





El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha afirmat aquest dimarts que el referèndum d'autodeterminació és "absolutament inevitable" i que farà tot el possible per aconseguir que se celebri.







"Sóc i seré el president de tots i totes les catalanes. I per això ho faré tot perquè el poble català pugui decidir lliurement el seu futur en les urnes. La democràcia, el referèndum, és la proposta més inclusiva que hi ha, perquè permet a totes les opcions expressar la seva veu i tenir l'oportunitat de guanyar ", ha assegurat en finalitzar el seu discurs en el Debat de Política General al Parlament, que ha durat gairebé dues hores.





Aragonès ha insistit que, per a ell, el referèndum és la millor eina per solucionar el conflicte català perquè interpel·la a tota la població: "Totes les opcions hem de poder guanyar i totes hem d'acceptar el resultat. Això és el que farem possible" .





"I quan arribi aquest moment, que arribarà perquè és absolutament inevitable, quan puguem decidir el futur de país a les urnes, posaré totes les meves forces a treballar perquè guanyi el 'sí', perquè guanyi l'opció de la independència", ha tancat.