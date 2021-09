Els sindicats protesten a Lleida en contra de l'ERO al Banc de Sabadell

@EP





Mig centenar de persones, entre representants sindicals i treballadors, s'han concentrat aquesta tarda davant de l'oficina del Banc de Sabadell de la rambla Ferran de Lleida per protestar en contra de l'ERO que planteja l'entitat financera. Segons els sindicats, la mesura comportarà l'acomiadament de 22 persones a la demarcació de Lleida i d'un total de 1.936 arreu de l'Estat.





Així mateix, suposarà el tancament de 496 oficines de les 1.539 que formen la xarxa actual, dues d les quals situades a Lleida. Des de la UGT han assenyalat que els treballadors es queixen de "la falta d'empatia per part de la direcció i la seva ingratitud a l'hora d'imposar un ERO", ja que consideren que "no sobra ningú i que cap causa el justifica".





"La reducció de plantilla que presenta l'ERO comporta que moltes famílies es quedin a l'atur", ha remarcat el secretari administratiu de la UGT-Banc de Sabadell, Manolo Garcia. És per això que, en cas que s'arribi als acomiadaments, reclama "millorar les condicions d'aquestes persones, que es redueixi la quantitat de gent que es vol fer fora i que es valorin als treballadors de les entitats bancàries ja que en els últims anys han sofert una davallada de condicions laborals", ha afirmat.





Des del Banc Sabadell anuncien aquest ERO com una necessitat per millorar el banc i construir un projecte de futur. No obstant, la UGT rebutja aquesta proposta i critica que, tot i les diverses reunions celebrades per arribar a un acord, des de l'entitat no se'ls hagi escoltat "en cap moment".





La concentració a Lleida s'emmarca en les mobilitzacions convocades pels sindicats arreu de l'Estat per rebutjar l'ERO que planteja el Banc de Sabadell i defensar els llocs de treball dels empleats de l'entitat, així com el manteniment dels serveis que s'ofereixen als clients.