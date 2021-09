Junts titlla a la CUP de "soci prioritari" del Govern d'Aragonès i demana unitat independentista

@EP





El president del grup parlamentari de Junts, Albert Batet, ha demanat al president de la Generalitat, Pere Aragonès, i a tot el Govern més "cultura de la coalició" i ha espetat que la CUP és el "soci prioritari" del president. Durant la seva intervenció al debat de política general Batet ha insistit que només amb unitat es podrà tenir "la màxima estabilitat". El president parlamentari, que ha recordat que l'executiu està format "per un empat tècnic", ha subratllat que és "un Govern de coalició i no de subordinació". Batet ha insistit que cal "enfortir la unitat" per poder caminar cap a la independència. En aquest sentit, ha demanat una estratègia conjunta de l'independentisme i ha avisat que "no s'hi val que cadascú tingui la seva".





Batet també ha garantit que Junts "no caurà a la trampa de la falsa dicotomia entre el mentrestant i la independència" i ha assegurat que no quedaran "anestesiats pel mentrestant" ni "immòbils i impassibles".





CRITIQUES AL "CINISME" DEL GOVERN DE SÁNCHEZ





D'altra banda, Batet ha denunciat el "cinisme" del govern de Sánchez. "Amb una mà conspiren, maniobren i aplaudeixen la detenció de Carles Puigdemont i amb l'altra vénen a la Generalitat, es passegen 'como Pedro por su casa', i fan veure que aposten pel diàleg. Es pot ser més cínic?", ha manifestat.





Batet, que ha insistit que el cap de l'executiu espanyol estava al cas de la detenció de l'expresident a l'Alguer, ha assenyalat que "no es pot negociar amb un Estat que sempre vulnera l'estat de dret, se salta les decisions de la justícia europea i l'intenta enganyar". Segons ha apuntat, Sánchez va voler "aixecar la camisa" a la justícia europea amb l'euroordre contra Puigdemont però "li va sortir el tret per la culata".





De fet, el president parlamentari de Junts ha demanat al Gobierno, i també al PSC, que "deixin de fer el ridícul" a Europa, on ha subratllat que "no han tingut cap victòria judicial". "Exili 6, estat espanyol 0", ha sentenciat.





En relació a la taula de diàleg, Batet ha augurat que no donarà fruits perquè "el diàleg requereix respecte" però, al seu parer, des de la banda del govern espanyol no n'hi ha perquè "reprimeixen" i "veten" la delegació de Junts a la negociació.





"UN PÁIS CAPDAVANTER"





Durant la seva intervenció Batet també ha fet algun recull de les seves propostes en l'eix socioeconòmic. Segons Junts, a Catalunya hi ha els actius per ser "un país capdavanter" però es troben "l'Estat a la contra". El president parlamentari ha recordat alguns dels greuges que pateix Catalunya, com el dèficit fiscal, i ha acusat també el govern de l'Estat de fomentar la deslocalització de seus socials d'empreses, d'incomplir compromisos, retallar competències i no respectar les institucions. "L'Estat ni fa, ni deixa fer", ha resumit Batet.





Per això, ha explicat, Junts treballa per aconseguir la independència. En aquest sentit, ha dit que pretenen impulsar iniciatives al Parlament que busquin tenir "menys dependència" de l'Estat i "més sobirania".





Batet ha destacat com a projectes estratègics la conversió de l'aeroport del Prat en un 'hub' internacional, ha reivindicat els Jocs d'Hivern com a una oportunitat per al Pirineu i el país en general, i ha defensat el projecte de l'Hermitage; de fet, totes tres iniciatives han estat durament criticades per la CUP, el "soci prioritari" del Govern.





CRÍTIQUES A L'AJUNTAMENT DE BARCELONA





El president del grup parlamentari ha aprofitat la seva intervenció per criticar la gestió que l'alcaldessa, Ada Colau, fa de l'Ajuntament de Barcelona. Ha assegurat que han convertit la capital catalana en "una ciutat grisa, degradada, insegura i vandàlica" que "perd pistonada i deixa escapar oportunitats". Per a Batet, els aldarulls viscuts durant la Mercè són "un exemple" de "la decadència de la Barcelona de Colau i el PSC" i ha assegurat que és un model que està "a les antípodes" del que defensa JxCat.





Al torn de rèplica Batet ha recriminat al líder del PSC, Salvador Illa, que tant ell com el president espanyol parlin d'una "agenda del retrobament". Així, li ha recriminat que pretenguin "retrobar-se" quan mentrestant s'aprova el DORA sense l'ampliació de l'aeroport del Prat, es demana més castellà a les aules i "es menysté" el català a la llei de l'audiovisual. També ha remarcat que segueix la "repressió" a l'independentisme. "Aquest retrobament és peculiar, hi ha amors que maten", ha ironitzat.





D'altra banda, ha replicat a la líder dels comuns, Jèssica Albiach, després que li retragués que en tots els anys de Govern ERC-Junts encara no hi hagi "cultura de coalició". El president parlamentari de Junts l'ha avisat que doni "poques lliçons de cultura de coalició" perquè, segons ha dit, les coalicions entre comuns i PSC al govern espanyol o a l'Ajuntament de Barcelona no són bons exemples. A més, els ha recriminat que no hagin derogat la llei mordassa a l'Estat o que l'executiu "ajudés" el rei emèrit a marxar d'Espanya.