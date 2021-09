El Parlament demana retirar distincions al rei emèrit i traspassar la prefectura de Via Laietana

@EP





El Parlament ha aprovat aquest dijous demanar a la Generalitat que retirin les distincions i elements d'homenatge que puguin existir sobre el rei emèrit en edificis propietat de la Generalitat, de les administracions municipals i del nomenclàtor dels carrers per considerar que la seva actuació com a cap d'estat i després de la seva renúncia a la Corona "és incompatible amb l'ètica i la democràcia".







Ha prosperat així una proposta de resolució de la CUP, amb els vots a favor dels anticapitalistes, d'ERC, Junts, CUP i comuns, i amb el vot en contra de PSC-Units, Vox, Cs i PP, en la tercera i última sessió del Debat de Política General al Parlament.





En el text també es reclama a Congrés crear una comissió d'investigació relativa a la trama vinculada "a les presumptes il·legalitats i irregularitats comeses per membres de la Casa Reial i les influències polítiques, diplomàtiques i comercials" amb l'Aràbia Saudita.





Sobre el sistema judicial, ha prosperat una proposta d'ERC i Junts en el qual constaten la disparitat de criteri que, a parer seu, hi ha entre el sistema judicial espanyol i l'europeu: "El Parlament expressa la seva total confiança cap a la justícia europea, en clar contrast amb la desconfiança que li produeix la justícia espanyola en el seu intent de perseguir l'independentisme".

La Cambra també ha avalat expressar la necessitat de preservar la independència judicial "en tots els països de la UE, i en particular a l'Estat", i exigeix que cessin les que, a parer seu, són ingerències de l'Estat davant les instàncies jurisdiccionals i el Tribunal Constitucional.





A més, s'ha donat suport demanar a la Generalitat que insti l'Estat a "posar fi a la repressió" contra l'independentisme català, respectant els drets fonamentals i donant compliment a les resolucions dels organismes internacionals que reclamen el seu compliment, modificant la legislació penal o general que resulti necessària.





REIVINDIQUEN A PUIGDEMONT



En una altra proposta de resolució d'ERC i Junts, que ha comptat amb el suport també de la CUP, s'ha donat suport explícitament la figura de l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, a què defineixen com "el president del referèndum de l'1-O i de la declaració unilateral d'independència del 27 d'octubre".





Un altre punt del text reivindica el treball de Puigdemont al davant del Consell per la República (CxRep), "legitimant així la institució que busca impulsar activitats de caràcter polític, social, cultural i econòmic destinades a la implantació i materialització d'un estat independent a Catalunya en forma de república", recull el text.





PREFECTURA DE VIA LAIETANA



També s'ha aprovat una altra resolució conjunta d'ERC i Junts que demana a Govern el traspàs de la Direcció Superior de la Policia Nacional de Via Laietana per convertir-la en la seu de Memorial Democràtic i com a centre d'interpretació de la memòria i contra "la impunitat i la tortura durant el franquisme i la Transició".





Per contra, no ha prosperat la petició de Vox i PP, en sengles propostes de resolució, de mantenir-la en la seva actual ubicació, i tampoc un punt dels primers que demanava prioritzar les polítiques que reforcin la seguretat en plena cooperació i col·laboració dels diferents Cossos i Forces de Seguretat de l'Estat, així com assegurar el compliment de la Llei d'Estrangeria i adoptar les mesures necessàries "per eliminar qualsevol obstacle de la Generalitat i altres administracions i entitats pel que fa a la repatriació o devolució dels immigrants il·legals als seus països d'origen".