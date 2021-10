Veneçuela elimina aquest divendres sis zeros de la seva moneda per combatre l'alta inflació

El Banc Central de Veneçuela eliminarà a partir d'aquest divendres, 1 d'octubre, sis zeros a la seva moneda local i introduirà el bolívar digital. Segons la institució central, el canvi d'escala monetària i la introducció d'una moneda digital es recolza en l'"aprofundiment i el desenvolupament de l'economia digital a Veneçuela".





bolívars @ep





Aquesta setmana, la vicepresidenta executiva de Veneçuela, Delcy Rodríguez, ha explicat que la reconversió monetària no implicaria canvis en el valor del bolívar. "No estem afectant en absolut el valor del bolívar. A partir del primer d'octubre el bolívar seguirà valent exactament el mateix", va detallar el passat dilluns.





Així mateix, ha indicat que a la banca nacional pública i privada veneçolana ja hi ha bitllets de 5 i 10 bolívars de la nova reconversió, que circularan a partir de dilluns que ve, 4 d'octubre, data a partir de la qual els bancs obriran al públic per facilitar les transaccions relacionades amb l'entrada en vigor dels nous bitllets.





TERCERA RECONVERSIÓ EN MENYS DE 20 ANYS





No és la primera reconversió monetària que el país llatinoamericà ha experimentat en els últims anys. El 2007 el país va decidir eliminar tres zeros a la moneda, i el 2018 va tornar a repetir l'operació, tot i que aquella vegada es van eliminar vuit zeros al bolívar.





En l'actualitat, Veneçuela és el país que posseeix el 'rècord' de la major inflació a nivell mundial. Segons dades del Banc Central de Veneçuela, el 2020 va assolir un nivell del 2.959,8%, i segons estimacions de l'FMI, aquest any tancarà en un nivell del 5.500%.





El Banc Central va anunciar a l'agost que la nova reconversió i la introducció del bolívar digital "constitueix una fita històrica necessaria en un moment en què el país comença el camí de la recuperació econòmica", després d'una crisi provocada pel "brutal atac" a l'economia i la moneda veneçolana, així com "la criminal aplicació d'un bloqueig econòmic i financer".





L'organisme també va aprofitar per aclarir que la introducció del bolívar digital no afectarà el valor de la moneda, de manera que la divisa local "no valdrà ni més ni menys", només s'utilitzarà per facilitar el seu ús en una escala monetària més senzilla.





Així mateix, va assenyalar que amb l'objectiu de mantenir la inclusió de tots els veneçolans, l'organisme seguirà atenent l'emissió del bolívar en la seva expressió física. "Conviuran el bolívar físic i el bolívar digital en un procés dirigit a rescatar la seva fortalesa i el seu referent com a expressió de la nostra economia", ha matisat.





D'altra banda, l'institut emissor ha indicat que, a més de les accions anunciades, Veneçuela es troba en un procés progressiu de modernització dels seus sistemes de pagament. Recentment va iniciar les seves operacions el nou sistema d'intercanvi de missatgeria financera, amb el focus posat en promoure la independència de sistemes estrangers per a les operacions bancàries de país llatinoamericà.