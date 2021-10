La taula de reindustrialització de Nissan decideix aquest divendres un projecte per a les plantes

La taula de reindustrialització de Nissan entre les administracions, els sindicats i la pròpia companyia preveu decidir en la seva reunió d'aquest divendres el projecte pel qual s'apostarà per seguir negociant la reindustrialització de les plantes de la Zona Franca de Barcelona, de Montcada i Reixac i de Sant Andreu de la Barca (Barcelona).





Un total de 17 companyies van expressar inicialment interès en els actius, tot i que, segons han explicat fonts coneixedores de la negociació, "algunes han perdut l'interès i altres s'han apartat perquè no encaixaven", i han quedat tres projectes finals, a més d'un quart per confirmar.





Una de les societats interessades reuneix una sèrie de projectes enfocats a la creació d'un hub d'electromobilitat, amb la participació de marques com Volta, Inzile, QEV, Lupa, Sisteam i Hispano Suïssa.





PUNCH, SILENCE I GWM





El grup Punch també és aspirant i proposa mantenir la plantilla de Nissan i seguir fabricant 'pick-ups' i la eNV200, han explicat les mateixes fonts.





La companyia belga ha invertit en els últims anys 420 milions d'euros en activitats d'R + D, maquinària i instal·lacions i té experiència en projectes de reindustrialització, amb instal·lacions a França, Bèlgica, Regne Unit, Eslovàquia i Xina.





La fabricant de motocicletes Silence és la tercera companyia candidata confirmada per fonts properes a la negociació per a ocupar una part dels 517.000 metres quadrats de Nissan a la Zona Franca, mentre que "tot apunta" que Great Wall Motor es confirmarà com la quarta candidata en la reunió d'aquest divendres.





TAULA DE REINDUSTRIALITZACIÓ





La taula de reindustrialització es va posar en marxa al setembre de 2020 i va estar oberta fins al 31 de març per rebre projectes, per tal de seleccionar-de l'1 d'abril al 31 de maig, tenint en compte factors com l'activitat, l'ocupació necessari, la cartera de clients, l'inici de la producció i les inversions.





Fins al 15 de juliol, els seleccionats han pogut presentar ofertes vinculants perquè, prèviament a la reunió d'aquest divendres, es poguessin produir les negociacions tant dels actius per a l'empresa interessada com les condicions d'ocupació de la plantilla per part dels sindicats .





A el conjunt d'empreses se'ls ha proporcionat un quadern de venda amb la informació sobre les fàbriques i equipaments, i les possibles línies d'ajut i finançament, després de la signatura dels acords de confidencialitat.





Està previst que la companyia finalitzi l'activitat industrial de Nissan a les seves tres plantes de Catalunya al desembre d'aquest any.