La crisi dels microxips s'allargarà almenys fins al 2022, segons diferents organitzacions espanyoles

Els microxips són aquella peça de la cadena de producció que no ens adonem de la importància que tenen -a nivell de la societat- fins que arriba el dia que fallen. I ha quedat palès que si fallen, l'economia de les automobilístiques queda gairebé "tocada i enfonsada". És el cas de SEAT, que aquest mes de setembre ha anunciat un ERTO que afectarà entre 482 i 1.276 treballadors de tota la companyia al dia, a causa -principalment- de la falta de semiconductors per fabricar cotxes.





Per fer front a aquest problema inesperat, sorgit a causa de la pandèmia de la Covid-19, Europa ja s'ha posat en marxa per fer una Llei Europea de Xips, tal com ha anunciat la Comissió aquesta setmana, i no haver de dependre de països de fora la Unió Europea per disposar d'aquest productre tecnològic. Així, l'objectiu és fabricar més xips per tenir més sobirania de semiconductors.





Tot i això, aquests plans s'estenen al 2030, però la crisi de xips és avui. Avui, i tot l'any que ve, segons ha predit el president del Clúster de la Indústria de l'Automoció (CIAC), Josep Maria Vall, aquest divendres en declaracions a l'ACN.





"LA CRISI S'ALLARGARÀ TOT EL 2022"





Vall, enmig de l'enrenou mediàtic que està suposant la crisi i coincidint amb la innaguració de l'Automobile Barcelona, ha pronosticat que la manca de microxips s'allargarà tot l'any vinent, com a mínim. No obstant això ha admès que "ningú ho sap". "Confio, espero i desitjo que sí, però no ho sé", ha respost a la pregunta de si la manca de semiconductors quedarà resolta al llarg del 2022.













En aquest sentit, la setmana passada l'Associació Espanyola de Fabricants d'Automòbils i Camions (ANFAC) també es va pronunciar, i va vaticinar que "les previsions indiquen que el ritme de fabricació de xips no s'ajustarà a la demanda del sector de l'automoció fins a finals del primer semestre de 2022, com a mínim".





UNA CAIGUDA DE LA PRODUCCIÓ DEL 25,3%





La insuficiència de "miniprocessadors" ha provocat que la producció de vehicles entre gener i agost d'enguany hagi caigut un 25,3% en comparació amb el mateix període del 2019. L'ANFAC informava a finals de setembre d'aquestes dades i també relacionava la reducció de la fabricació d'automòbils -a causa de la falta de xips- amb el "fort descens" del 20,7% de les exportacions en els primers vuit mesos de l'any si s'equipara amb el 2019.





El mes de juliol es van fabricar 140.625 unitats a tot l'Estat, un retrocés del 41% respecte al mateix mes del 2020 i un 42,5% menys en comparació amb el mateix període del 2019. El mes d'agost va registrar una tendència similar, amb una caiguda del 15,5% en comparació amb les xifres del 2020 i del 39% amb relació al 2019. En total, el sector va produir 68.038 unitats a l'agost, explicava ANFAC.







En aquest context, l'Associació apuntava que les fàbriques espanyoles han hagut de paralitzar línies de producció i realitzar ajustaments en els torns, en funció del seu abastiment. "La manca de microxips en tot el món està provocant un fort efecte en la cadena que afecta greument a la producció de nous vehicles. El que semblava un desequilibri conjuntural s'ha convertit en l'escenari per als pròxims deu o dotze mesos", lamentava el director general d'ANFAC, José López-Tafall.





MENYS MATRICULACIONS I EXPORTACIONS





Dos altres danys colaterals de la falta de xips són la baixada de les matriculacions i exportacions. Segons l'ANFAC, a l'Estat les matriculacions van registrar un descens acumulat del 33,4% en els mesos de juliol i agost respecte al 2019.





Pel que fa a les exportacions, el juliol es van enviar 118.400 vehicles a l'estranger, una reducció del 42,4% en comparació amb 2020 i del 42,3% respecte a 2019. El mes d'agost també va constar d'una tònica similar, amb 63.351 vehicles exportats. Aquesta xifra representa una caiguda del 23,8% en comparació amb 2020 i del 34,5% respecte a 2019.





Per zones geogràfiques, les exportacions als mercats europeus, que representen set de cada deu operacions, van caure un 32,4% a l'agost, i les destinacions ubicades a Àfrica van reduir la demanda un 55,5% a causa del descens del Marroc i Sudàfrica, del 32,4% i del 62,5%, respectivament.





Els mercats americans també van registrar un retrocés del 49,3%, a causa de la caiguda d'exportacions a Mèxic (-64,1%) i Xile (-43,5%). Per la seva banda, i com a dada positiva, el fort augment de la demanda procedent del Japó (716,4%) va condicionar l'augment del 159,1% de les exportacions cap a Àsia.