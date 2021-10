Un home és executat en plena llum del dia per la policia a Veneçuela

@PeriodistaDigital





El fiscal general de Veneçuela, Tarek William Saab, ha informat que el Ministeri Públic va sol·licitar i va ser acordada una ordre d'aprehensió contra sis efectius de la Policia Nacional Bolivariana de Miranda per la seva participació en una execució extrajudicial.





"El Ministeri Públic de Veneçuela va sol·licitar i va ser acordada una ordre d'aprehensió contra els funcionaris de la PNB-Miranda: Willians Ortega, Félix Villanueva, Chacón, Jean Carlos; Ibarra, Joswual; Maldonado, Robert; i Díaz, Josep: participants de l'execució extrajudicial de Dimilson Guzmán Santaella ", ha expressat a Twitter Saab.





I ha afegit: "Igualment, per aquest lamentable homicidi, van ser acordades les ordres d'aprehensió contra altres dos funcionaris de la PNB-Miranda: Freites Martínez Cèsar i Yuster, David Cedeño López".





Segons han informat mitjans locals, l'assassinat de Guzmán, membre de la banda "carxot", va ocórrer al sector La Trilla, d'Ocumare del Tuy, i el vídeo va ser àmpliament difós per les xarxes socials. En les imatges s'observa com els funcionaris ho assassinen a boca de canó.

Als policies nacionals se'ls imputarà pels delictes d'homicidi qualificat, ús indegut d'arma de reglament i "agavillamiento".





L'ACTE





En el vídeo es veu com quatre uniformats executen l'assassinat. Dues sostenen les mans de la víctima, després aquesta persona és obligada a agenollar-se i aquí mateix li disparen. Una vegada mort Guzmán, un altre policia li dóna un nou tret i un més li col·loca una escopeta a la banda. Es desconeix què estava fent el jove al moment de la detenció.





825 EXECUCIONS EXTRAJUDICIALS





Entre gener i juny d'aquest any s'han registrat a Veneçuela 825 execucions extrajudicials per part de la policia i l'Exèrcit, ha denunciat a través d'un informe l'ONG Lupa per la Vida.

El nombre representa una caiguda en relació a les 1.611 execucions registrades en el mateix període de l'any 202 0, d'acord amb el monitoratge de violència policial i militar realitzat per l'ONG Provea i el Centre Gumilla.





Malgrat que els autors de l'informe celebren la disminució de les execucions, insisteixen a alertar sobre la gravetat dels més de 800 assassinats: "És la continuïtat d'una política els fets poden constituir crims de lesa humanitat".





La xifra reflecteix "l'alt nivell de letalitat policial al país, el no ús de la força de manera excepcional i sota els principis d'ús diferenciat i progressiu i indica l'absència d'una política de seguretat ciutadana orientada a preservar la vida i causar el menys mal físic possible ", han denunciat.





IMPUNITAT





Un altre dels aspectes subratllats per l'informe té a veure amb els nivells d'impunitat que regeixen en les institucions de seguretat veneçolanes. "Els funcionaris actuen amb plena llibertat donada la certesa que la seva conducta no serà investigada ni sancionada, i pel fet que compten amb el suport de governadors, ministres i altres altes figures de la gestió pública".





L'OPINIÓ DE L'ONU





La Missió Internacional Independent de Determinació dels Fets sobre la República Bolivariana de Veneçuela ha presentat aquest mes de setembre un dur informe al Consell de Drets Humans de Nacions Unides. En les seves conclusions més excel·lents, destaca que l'Estat (el règim de Nicolás Maduro) "no ha adoptat mesures tangibles, concretes i progressives per posar remei a les violacions als drets humans".





"El sistema de justícia ha jugat un paper significatiu en la repressió estatal d'opositors al govern en lloc de proporcionar protecció a les víctimes de violacions de drets humans i delictes", ha indicat.





En el seu segon informe, la missió ha detallat "com les deficiències del sistema de justícia han anat de la mà d'un patró de greus violacions de drets humans i crims de dret internacional en el context d'una política d'Estat per silenciar, descoratjar i sufocar a l'oposició a govern des de 2014".





"Enmig de la profunda crisi de drets humans de Veneçuela, la independència del poder judicial s i ha vist profundament erosionada, la qual cosa ha posat en perill la seva funció d'impartir justícia i salvaguardar els drets individuals", ha dit Marta Valiñas, presidenta de la missió, esmentada en un comunicat.