El president de Seat assegura que les ajudes al cotxe elèctric segueixen sent poc "pragmàtiques"

@EP



El president de Seat i Cupra, Wayne Griffiths, ha afirmat que no veu "pragmàtiques" les ajudes al cotxe elèctric a canvi de desprendre d'un cotxe antic contaminant, sinó que ha plantejat ajudes fiscals que facin més fàcil la transició.





En una entrevista d'Europa Press en complir just un any a el front de Seat, a l'Automobile Barcelona que se celebra a Fira de Barcelona, Griffiths ha sostingut que l'ajuda a el cotxe elèctric ha estat un procés "massa lent" i ho veu encara massa complicat.





"Si tu tens un cotxe tan antic perquè no et pots permetre comprar-ne un de nou i té tants anys que has de vendre-ho no sé si seràs el client que té tants diners per ara comprar el cotxe elèctric", ha advertit.





Per això, entén i veu "tècnicament correcte i lògic" el propòsit que la gent es desprengui d'un cotxe contaminant per comprar un d'elèctric, però assegura que en realitat no és pragmàtic.





Preguntat pel Moves III per incentivar la compra de vehicles elèctrics, ha respost que són ajudes necessàries, com s'ha vist en altres països, i ha afegit que desplegar el cotxe elèctric "no és ciència de coets".





"Només cal mirar els països d'Europa on això ha passat ja, siguin els països escandinaus, Holanda, Anglaterra o sigui Alemanya, on és un 23% del mercat ja, venint de res i en molt poc temps", ha destacat.





MESURES FISCALS



Griffiths considera que "cal treure aquest tipus de coses que podrien frenar i també cal donar suport més a les empreses" o fins i tot introduir alguna mesura fiscal com té Alemanya per als cotxes d'empresa.





"Allà has de pagar un tant per cent del valor del cotxe al mes com impost. Per a un cotxe mitjà de 40.000 euros podrien ser 200 euros al mes: això és zero si és un cotxe elèctric. Llavors hi ha molta gent en empreses que vol un cotxe elèctric d'empresa per no pagar l'impost", ha explicat.





Així, ha apostat per aquest tipus d'incentiu "tan fàcil, no tan complicat, no tan sofisticat", perquè segons ell està clar que el cotxe elèctric té més sentit plantejat per a la butxaca de l'usuari.





CUPRA BORN



Ha avisat que Espanya "està a la cua" del cotxe elèctric i que això ha de canviar, ja que, si es vol convertir en un hub de mobilitat elèctrica en el futur i fabricar cotxes elèctrics, cal vendre'ls aquí.





Preguntat pel Cupra Born, que ha presentat al Automobile de Barcelona, ha respost que el seu llançament arriba en el moment perfecte i ha defensat que és accessible per al públic general perquè, amb les ajudes a Alemanya, per exemple, el vehicle surt a un preu d'un Lleó. "Si el cotxe elèctric surt a preu d'un dels cotxes més venuts a Europa, i a Espanya (el Lleó és) el més venut molts anys, hi haurà demanda", ha defensat.