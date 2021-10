La defensa de Puigdemont manté que el Suprem no és "competent" per emetre l'euroordre

@EP





La defensa de l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha insistit aquest dilluns en què el Tribunal Suprem (TS) no és "competent" per emetre l'euroordre per lliurar-lo a Espanya.

"Des del primer dia, el novembre de 2017, vam plantejar que hi havia un problema de competència i el Suprem ha anat canviant les raons per atorgar ells mims la competència en funció del desenvolupament dels esdeveniments", ha dit l'advocat, Gonzalo Boy i, en roda de premsa a l'Alguer (Itàlia), al costat de Puigdemont i el seu advocat italià, Agostinangelo Marras.





Després que el Tribunal d'Apel·lació de Sàsser (Itàlia) ha suspès l'ordre europea de detenció a l'espera que els tribunals europeus es pronunciïn sobre la seva immunitat i la pregunta prejudicial del jutge del Suprem Pablo Llarena, Boye ha valorat que "una i una altra cosa s'han de resoldre amb caràcter previ per saber si qui emet l'ordre de detenció tan sols és competent per fer-ho", i ha explicat que per això no s'ha entrat a fons de l'assumpte aquest dilluns.





"Arribarem sempre al mateix lloc: l'euroordre és inviable, sigui a Bèlgica o a Itàlia", i ha dit que seria inviable i inacceptable que hi hagués dos procediments d'euroordre per lliurar a la mateixa persona.





Boye ha qualificat la decisió de tribunal aquest dilluns com "una síntesi de la feina que es realitza fa 4 anys" en la seva línia de defensa, i ha dit que demostra la diferència entre estats a l'hora d'aplicar la normativa europea.









Per la seva banda, Marras ha assenyalat que la presència de Puigdemont aquest dilluns al tribunal era optativa i el procediment podria haver continuat encara que ell no hi assisteix, i ha explicat que abans de poder reprendre el procés a Sàsser haurà de resoldre completament sobre immunitat de Puigdemont (en el TGUE) i la qüestió prejudicial sobre l'euroordre al TJUE.





COMÍN I PONSATÍ



Aquest mateix dilluns, el jutge que instrueix la causa de l'1-O al Suprem, Pablo Llarena, ha comunicat al Tribunal d'Apel·lació de Sàsser que les ordres de detenció contra els exconsellers Toni Comín i Clara Ponsatí segueixen en vigor, i Boye ha retret que l'han conegut mentre eren a la vista i "pel mateix que la Fiscalia estava dient que no" a lliurar a Puigdemont.





Pel que fa a Vox, que per ser acusació popular al Suprem vol personar-se en la causa al tribunal italià, Boye ha explicat que tant l'equip jurídic de Puigdemont com la Fiscalia s'han posicionat en contra "per falta de legitimació".