El Parlament aprova el seu pressupost de 65,5 milions per al 2022 amb els vots en contra CUP, Comuns i Vox

El Parlament ha aprovat aquest dijous el projecte de pressupost de la cambra per a l'any 2022, que és de 65,5 milions d'euros amb el suport de PSC-Units, ERC, Junts i Cs, el vot en contra de CUP, CatECP i Vox, i l'abstenció dels diputats de PP.





La vicepresidenta primera de la Mesa de Parlament, Alba Vergés, ha explicat que un cop aprovats els comptes de la càmera, el Govern les podrà incloure en el projecte de Pressupost de la Generalitat de l'any que ve.





Precisament, el conseller d'Economia, Jaume Giró, va anunciar dimecres que té previst aprovar els comptes de la Generalitat a principis de novembre per dur-acte seguit a Parlament, amb la intenció que entrin en vigor el 2022.





Parlament @ep





Respecte a l'últim pressupost del 2020 --en 2021 es va prorrogar perquè no hi va haver comptes de la Generalitat--, suposa un increment del 4,09% i incorpora mesures per avançar en la perspectiva de gènere i el pla d'igualtat, la lluita contra el canvi climàtic i la transformació digital.





Amb l'aprovació dels comptes de Parlament, es recupera el nivell pressupostari de 2010, després que amb la crisi financera i les retallades el pressupost parlamentari disminuís considerablement.





Aquest augment pressupostari procedeix principalment de l'apartat de despeses de personal i es deu al fet que ha incrementat el nombre de grups parlamentaris --amb l'entrada de Vox i perquè la CUP ja no comparteix el grup mixt amb el PP com en la legislatura passada-- ja que el personal dels grups ha passat a ser considerat personal eventual de Parlament.





INDEMNITZACIONS





A més, el Pressupost posa les bases perquè les indemnitzacions dels diputats --les dietes per desplaçament-- s'incorporin al seu salari perquè aquests complements quedin subjectes a la tributació de l'IRPF sense que això suposi cap modificació a l'alça ni a la baixa de la remuneració dels parlamentaris.





No obstant això, encara no hi ha un acord entre els grups sobre com materialitzar aquest canvi, ja que hi ha una proposta perquè el Parlament cobreixi la retenció de l'IRPF corresponent a aquestes indemnitzacions perquè la tributació de les dietes no provoqui una pèrdua de la retribució neta dels diputats, encara que no totes les formacions estan d'acord i hauran de pactar-en els propers mesos.





De moment, l'aprovació dels comptes de la Cambra modifica el capítol pressupostari en el qual s'inclouen les indemnitzacions --passen a l'apartat de despeses de personal- i inclouen una previsió de recursos per si finalment l'acord és que sigui el Parlament el que cobreixi la retenció de l'IRPF de les dietes.





CUP: COBREM UN "molta pasta"





El diputat de la CUP Pau Juvillà ha justificat el vot en contra del seu grup perquè estan per la rebaixa dels salaris dels diputats perquè consideren que cobren "molta pasta, i són desmesurats en relació a la gran majoria de la població de país" , i ha advertit que el tema de les dietes no es converteixi en una pujada del sou per la porta del darrere.





Des CatECP, la diputada Susanna Segòvia ha assegurat que els comptes inclouen avenços importants com tot el relacionat amb la perspectiva de gènere, però ha reconegut els seus "dubtes" sobre com s'implementarà la qüestió de les dietes per desplaçament, deixant clar que això no ha de comportar un augment de la despesa de la càmera.





El diputat de Vox Joan Garriga ha considerat que l'augment del pressupost de Parlament és "una falta de respecte" per als ciutadans, i ha convidat els diputats a sortir al carrer per explicar a tots els que està passant una mala situació econòmica.





SÍNDIC DE GREUGES, SINDICATURA I CGE





En el ple també s'ha aprovat el pressupost del Síndic de Greuges, de 7 milions (+ 3,65%); el de la Sindicatura de Comptes, de 12,9 milions (7,06%), i el de el Consell de Garanties Estatutàries, de 3,4 milions (+ 0,05%).





El de el Síndic de Greuges ha tirat endavant amb el vot a favor de tots els grups, amb el rebuig de Vox i PP i l'abstenció de CUP i Cs, mentre que el de la Sindicatura de Comptes i el de el Consell de Garanties Estatutàries també es han aprovat amb el vot en contra de Vox i l'abstenció de CUP i PP.