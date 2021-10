BNEW2021. Per afrontar els reptes del canvi climàtic tots hem de col·laborar

Moment de el tancament de l'debat / @Catalunyapress





En el marc del BNEW2021, va tenir lloc la taula rodona "Corporates & Sustainability" sobre l'aportació de les empreses en la consecució dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) i l'Agenda 2030. En la mateixa va participar Narciso Berberana, Chief Strategist Officer de Agbar, Lourdes de la Sota, directora d'Estratègia Corporativa i Relacions Institucionals de SEAT; Iheb Nafaa, CEO de Servihabitat; i Manel Orihuela Chacón, Managing Director de NACEX. El debat ha estat moderat per Josep Mª. Coll, professor i consultor de Sostenibilitat a EADA.





Coll, en la seva presentació del debat, va afirmar que "estem estrenyent el planeta i estem en el llindar, a la frontera planetària, on tenen lloc molts dels reptes del canvi climàtic i la resolució dependrà de la gestió de tots, des del públic i el privat, i de la seva col·laboració. El canvi climàtic ens toca a tots i les corporacions tenen un paper fonamental executant vertebradors de la societat".





El Congrés BNEW, que té com a objectiu potenciar el paper de Barcelona com a agent de la reactivació econòmica, ha inclòs la sostenibilitat com una de les cinc àrees temàtiques transversals del congrés. Les altres quatre són la ciència, la mobilitat, el talent i la ciutat.







IHEB NAFAA: "EN EL SECTOR DE LA REHABILITACIÓ D'HABITATGES QUEDA MOLT CAMÍ PER RECÓRRER EN L'ÀMBIT DE LA SOSTENIBILITAT"







En paraules del CEO de Servihabitad, Iheb Nafaa, el món "immobiliari genera el 10% del PIB nacional. I hem incorporat millores en la construcció i rehabilitació d'habitatges a través de les certificacions energètiques o l'ús de xarxes electréticas fotovoltaiques. Hem apostat per la construcció industrialitzada fomentat així el 60% de la descarbonització del nostre sector. Encara que en el sector de la rehabilitació d'habitatges queda molt per fer".





A més amb l'arribada de la pandèmia des Servihabitad, "hem reduït l'ús del paper, evitem viatjar i hem fomentat el lloguer social per fomentar la igualtat".





NARCÍS BERBERANA: "SABEM QUE SOM CAPAÇOS DE FER LES TRANSFORMACIONS NECESSÀRIES I HEM DE POSAR-NOS EN MARXA"







Durant el debat, Narciso Berberana ha afirmat que "és imprescindible la cooperació entre tots els sectors per afrontar els reptes globals profundament entrellaçats. Des del sector de l'aigua i dels serveis ambientals vivim aquests reptes com una enorme oportunitat".







Perquè segons la seva opinió "ens trobem davant d'un repte com el canvi climàtic que ha de ser afrontat des del local però amb una mirada a l'entorn global perquè afecta tots els sectors i països. I en aquest entorn hem de tenir la capacitat de cooperar". Ara mateix" segons Berberana "sabem que som capaços de dur a terme les transformacions necessàries i que aquestes siguin rendibles i només hem de posar-nos en marxa sense deixar ningú enrere creant noves oportunitats per a aquells que perdran les actualitats. Perquè insisteixo, ja sabem com fer-ho".





Pel que fa a la necessitat d'invertir per donar resposta a aquests reptes compartits i globals, Berberana ha posat en valor "la rendibilitat de les inversions a nivell econòmic, social i ambiental", afirmant que "les institucions bancàries i els fons d'inversió estan apostant per aquestes inversions i iniciatives alineades amb la transició ecològica i social, com els "bons verds", que va llançar Aguas Andinas, empresa de el grup Agbar que opera a Xile ".





També va parlar dels "indicadors ESG -Economic, Social, Governance - que es refereixen a factors ambientals, socials i de govern corporatiu" afirmant que "ara es tenen en compte de manera creixent a l'hora d'invertir en una empresa". En aquest sentit, es va mostrar optimista sobre "una possible" simbiosi "entre el món financer i les necessitats globals ambientals i socials actuals".





Sobre l'acceleració de la transició a causa de la pandèmia, Narciso Berberana va destacar "la importància de la digitalització i de la capacitat de gestionar i interpretar dades per seguir avançant en una transició justa i ecològica, al servei de les persones i del planeta. Coincidint amb Iheb Nafaa, CEO d'Servihabitad, "a la necessitat de poder gestionar i analitzar aquesta ingent quantitat de dades que es generen cada hora en el normal desenvolupament de l'activitat del cicle de l'aigua".





LOURDES DE LA SOTA: "A SEAT VOLEM DEMOCRATITZAR LA MOBILITAT ELÈCTRICA EN EL NOSTRE PAÍS"





En paraules de De la Sota, el principal repte del sector on opera SEAT és "saber que el procés de descarbonització afecta tota la cadena de valor i que hem de realitzar la transformació cap a l'electrificació del parc mòbil del país, una cosa que és molt complexa" .





A SEAT a més "per afrontar aquest corrent transformadora hem posat a disposició dels nostres treballadors una formació voluntaria juntament amb la Universitat de Barcelona per formar-los en la nova economia que té a veure amb el Big Data, el funcionament dels cotxes elèctrics, per acompanyar-los en tot aquest corrent transformadora que ens afecta a tots".





Per a De la Sota "aquest procés és un projecte en el qual tots hem d'anar coordinats. Hem d'aconseguir establir la col·laboració de tot el sector privat amb el públic cap a l'electrificació. Perquè unint totes les nostres forces puguem portar el model elèctric petit de tot el grup Woltwagen a Espanya. Volem democratitzar la mobilitat elèctrica i aconseguir transformar la indústria automobilistica ".





MANEL ORIOLA: "CAL CANVIAR LA CULTURA DELS COMPRADORS D'E-COMERCE PERQUÈ LA DISTRIBUCIÓ URBANA SERÀ MÉS SOSTENIBLE"







Oriola, Mananging Director d'NACEX va parlar del fenomen que s'ha disparat durant la pandèmia, "l'e-comerce, i amb ell el lliurament a domicili a nivell urbà". Davant d'això es plantegen en el sector de la distribució i la mobilitat diversos reptes, com "l'adaptació al màxim de la flota de vehicles cap a vehicles de baixes emissions i de tota mena. Tot tenint en compte les diferències de legislació en la mobilitat de les ciutats es plantegen reptes en la distribució urbana amb la pujada d'e-comerce. Haurem de buscar solucions a llarg termini perquè cada vegada serà més complicat i serà important adaptar-nos a aquests canvis com la creació de Zones de Baixes Emissions a Barcelona".





A més va afirmar Oriola, "la sostenibilitat és plena de moltes petites coses, com tenir cura dels embalatges i destinar cada cop menys plàstic. En definitiva cal canviar la cultura dels compradors d'internet per la sostenibilitat".





Actualment per al Mananging director de NACEX "les ciutats estan col·lapsades també per al vehicle elèctric i haurem adaptar-nos a un canvi cultural a les empreses i els usuaris. Caldrà pensar en altres maneres de moure'ns per la ciutat, usant monopatins, patinets i fins i tot lliuraments a peu o llocs on els compradors recullin de forma centralitzada els seus paquets".