Raquel Sánchez sobre traspassar Rodalies: "No és una qüestió que estigui a sobre de la taula"

@EP







La ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha afirmat aquest divendres que el traspàs del servei de Rodalies a la Generalitat "no és una qüestió que estigui a sobre de la taula".





En declaracions als periodistes després de la clausura de la Barcelona New Economy Week (BNEW), ha celebrat la fi de la vaga de maquinistes de Renfe per tot el que ha repercutit "negativament" en el dia a dia de moltes persones.





"Hem treballat des del primer moment per solucionar aquesta vaga. Per fi s'ha arribat a un acord amb el sindicat que, en definitiva, no era més que ratificar els compromisos i la senda de recuperació de tots els serveis que ja s'havia marcat Renfe des que es va acabar la pandèmia", ha afegit.