El Govern espanyol fixa el tipus mínim a societats en un 15% mentre espera la resolució de la Unió Europea

@EP





El Govern espanyol s'ha avançat a la Unió Europea i ja ha aprovat un pla pressupostari per 2022 on s'inclou el tipus mínim d'impost per a Societats a partir de l'any vinent. El Ministeri d'Hisenda, que ha fixat aquest impost en un 15%, ha assegurat que tot es pot adaptar a les polítiques que s'aprovin a Europa.





De fet, les mesures que es pretenen a aprovar en l'àmbit europeu afectaria directament a Espanya, ja que l'obligaria a cancel·lar la taxa a Google. Això és una cosa que Hisenda no vol fer, però que reconeix que hauran d'esperar que surti la regulació per saber si ho han de fer o no.





A L'ESPERA DE LA UNIÓ EUROPEA





136 dels 140 països membres de l'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmics (OCDE) han arribat a un acord per garantir que les grans empreses tributin. L'acord a què s'ha arribat és històric.





El pacte farà que s'implanti un tipus mínim de l'impost de societats del 15% a partir del 2023. Un acord a què han arribat les principals economies de la planeta, ja que entre elles sumen el 90% del PIB mundial. A més, el pacte va més enllà. Han volgut incloure un sistema de repartiment perquè tots els territoris rebin part d'aquests impostos.





Dins d'aquest pacte, a última hora s'han afegit els països d'Estònia, Hongria i Irlanda. I és tot un èxit. El país irlandès és un amb la fiscalitat més baixa, així que moltes multinacionals tenen les seves seus allà. No obstant això, han acceptat la proposta i també s'han afegit a l'acord assolit.





QUATRE PAÏSOS SEGUEIXEN SENSE SIGNAR





Del total dels 140 països que formen l'OCDE només Kenya, Nigèria, Pakistan i Sri Lanka es mantenen al marge d'aquest acord. Malgrat això, el pacte s'ha tancat i l'acord es lliurarà als ministres de Finances del G20. En la pròxima reunió a Washington, el proper 13 d'octubre, s'ha de manar directament a la Cimera de Líders del G20 perquè es desenvolupin els detalls.





La idea principal és que l'acord, amb tots els petits detalls i serrells, quedi dissenyat en 2022 perquè pugui començar a funcionar a partir de 2023. El principal desafiament amb el qual es van a trobar és el de posar límits als grans negocis digitals, ja que moltes d'aquestes empreses estan fora de les mesures tradicionals.





ELS DOS PRINCIPALS PILARS





El primer dels pilars en què es basa l'acord és el d'intentar repartir de manera justa els beneficis i ingressos que hi ha amb els impostos que paguen les grans empreses. Repartir la recaptació entre tots els països que en formen part.





La idea amb aquest nou impost de societats és recaptar més de 20.000 milions d'euros i una mica més de 10% de rendibilitat. D'aquesta manera, faran que el que superi aquest 10% de rendibilitat es reparteixi entre els diferents membres. Una operació que significaria superar els 125.000 milions d'euros a l'any.





El segon dels grans pilars que destaquen és que aplicar un mínim global del 15% d'impost de societats implicarà un gran guany. En empreses que tinguin més de 750 milions d'euros a l'any, acabarà generant al voltant de 130.000 milions d'euros en ingressos addicionals.





"L'acord d'avui farà que els nostres marcs fiscals internacionals siguin més justos i funcionin millor", ha declarat el secretari general de l'OCDE, Mathias Cormann.





"Aquesta és una gran victòria per a un multilateralisme eficaç i equilibrat. Es tracta d'un acord de gran abast que garanteix que el nostre sistema fiscal internacional sigui adequat per al seu propòsit en una economia mundial digitalitzada i globalitzada. Ara hem de treballar ràpida i diligentment per assegurar la implementació efectiva d'aquesta important reforma", ha conclòs Cormann.





Una idea que sembla satisfer a pràcticament tot el món i que es dissenyarà durant el 2022 per poder-se aplicar en 2023. Mentrestant, el Govern espanyol ja s'aplicarà en 2022 el 15% en impostos a societats.