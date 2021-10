El Congrés votarà aquesta setmana la pròrroga dels ERTO

@EP





El Ple de Congrés vota aquest dijous el decret llei que prorroga fins el 28 de febrer de 2022 el sistema de protecció especial a l'ocupació dels ERTO (expedients de regulació temporal d'ocupació) i els ajuts per a treballadors autònoms.





La pròrroga és conseqüència dels acords assolits pel Govern amb els sindicats CCOO i UGT i les patronals CEOE i Cepime, d'una banda, i les organitzacions d'autònoms ATA, UPTA i UATAE, de l'altra. És el sisè decret llei aprovat pel Govern després de l'acord amb els agents socials en matèria d'ERTO des del començament de la pandèmia.





1.200 A PRESTACIONS I EXEMPCIONS





Segons estimacions de Govern, la pròrroga de totes les mesures contingudes en el decret llei suposa uns 1.200 milions d'euros en l'àmbit de la Seguretat Social, la pròrroga de l'esquema d'ERTO i les prestacions per a autònoms entre octubre d'aquest any i febrer de 2022. Aquesta quantitat cal sumar-la als 21.000 milions d'euros que han costat les anteriors pròrrogues.







La pròrroga dels ERTO suposa portar les modalitats actuals fins al 31 d'octubre i, a partir d'aquí, una nova modalitat amb la formació com a element central fins al 28 de febrer. Per accedir-hi és obligatori sol·licitar la seva pròrroga a l'autoritat laboral entre l'1 i el 15 d'octubre.





ENTREN EN JOC ELS ERTO VINCULATS A LA FORMACIÓ





Les empreses en un ERTO d'impediment passaran a tenir una exoneració del 100% de l'aportació empresarial meritada a partir de novembre de 2021, durant el període de tancament, i fins al 28 de febrer. En el cas dels nous ERTO, les exoneracions seran més grans si les empreses imparteixen accions formatives, entre 30 i 40 hores de formació per persona, en funció de la seva mida, quan la jornada estigui suspesa.







Aquestes activitats formatives, que s'han de fer abans de el 30 de juny de 2022, es vinculen amb un augment del crèdit que s'utilitza per finançar la formació programada recollida en Llei del sistema de formació professional per a l'ocupació.





ACORD PER A PRORROGAR la PRESTACIÓ D'AUTÒNOMS





Així mateix, prorroga les prestacions per als treballadors per compte propi afectats per la crisi derivada de la covid, mantenint la prestació extraordinària de cessament d'activitat per als autònoms fins al 31 de gener de 2021. En el cas d'aquesta prestació extraordinària, s'exigirà una caiguda de la facturació del 75% i el límit d'ingressos es pujarà fins al 75% del salari mínim inteprofesional actual.





Es mantenen a més exoneracions graduals per a aquells autònoms que venien gaudint d'algunes de les prestacions fins al setembre, que seran del 90% en el primer mes, del 75% en el segon, del 50% en el tercer i del 25% en el quart mes . La prestació ordinària es prorroga com fins ara.