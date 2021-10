Reparen l'avaria que afectava trens de la R15 a la província de Tarragona

@EP





Els tècnics d'Adif han reparat l'avaria en el subministrament elèctric que aquest dilluns al matí ha afectat trens de la R15 que circulen entre Móra la Nova (Tarragona) i Pradell (Tarragona), han informat fonts de Renfe.





La incidència ha obligat a transbordar tres trens, i s'ha prestat un servei alternatiu per carretera entre les estacions per les que els combois no podien circular.









L'avaria, a la catenària, ha estat reparada a les 10.05 hores, després del que s'ha restablert el servei habitual de la línia R15.