L'organització Save the Children, segueix traient a la llum dades i investigacions molt preocupants sobre nens i nenes. En aquest cas i amb motiu del Dia Internacional de la Nena han destapat casos de nenes que moren després de quedar embarassades i després els parts. Més de 22.000 nenes moren cada any per aquestes circumstàncies.





Les zones de món on es donen aquests casos, principalment, són a l'Àfrica Occidental i Central. Actualment, aquestes zones són les que tenen una taxa més alta de matrimonis infantils i representen pràcticament la meitat de les morts que hi ha al món per aquestes circumstàncies. En aquest cas, són 26 morts al dia, la qual cosa resulten a la fi de l'any 9.600 morts pels matrimonis infantils.





A aquestes dades cal sumar els d'Àsia. A l'any es produeixen unes 2.000 morts que tenen relació directa amb el matrimoni infantil, la qual cosa suposaria unes sis al dia. Són dades que van sumant i deixen uns números que realment fan por i, més enllà d'això, estan matant a nenes en aquests matrimonis.





TREBALLEN PER EVITAR AQUESTS MATRIMONIS





L'organització Save the Children segueix treballant per evitar que milers de nenes morin a causa d'aquests matrimonis. Durant els últims 25 anys han aconseguit evitar gairebé 80 milions d'aliances infantils, unes dades que, just abans de la pandèmia, s'havien quedat aturats.





A més, cal afegir que la crisi sanitària de la covid-19 ha fet que les desigualtats creixin i són aquestes les que acaben impulsen aquests matrimonis infantils. Unes aliances que acaben amb nenes i que s'espera que segueixin creixent durant els propers 10 anys.





10 MILIONS MÉS DE MATRIMONIS PREVISTOS FINS AL 2030





La realitat és molt complicada. El dia a dia amb la crisi sanitària ha obligat a tancar escoles i els serveis de salut estan tancats o no tenen recursos suficients. Les famílies estan en una situació de pobresa extrema i, en aquest context, els matrimonis infantils se segueixen donant en algunes zones de la planeta.





Segons les dades, l'organització espera que durant els propers 10 anys, fins a 2030, uns 10 milions de nenes es casin, el que suposaria que hi hauria moltes nenes en risc de morir a causa d'aquests matrimonis.





"El matrimoni infantil és una de les pitjors i més mortals formes de violència sexual i de gènere contra les nenes. Cada any, milions d'elles es veuen obligades a contreure matrimoni amb homes sovint molt més grans, el que els roba l'oportunitat de seguir aprenent, de ser nenes i en molts casos de sobreviure", ha declarat la directora general de Save the Children Internacional, Inger Ashing.







LA DESIGUALTAT DE GÈNERE TORNA A SER CLAU





Save the Children assegura que en aquest cas, com en molts altres, la desigualtat de gènere és un punt clau per entendre el matrimoni infantil. Per poder obtenir dades de per què es produeixen aquests matrimonis i embarassos infantils, l'organització ha realitzat una enquesta d'on es desprenen algunes dades preocupants.





Creuen que les nenes i els nens que neixen de mares joves són més sans i intel·ligents. Una percepció que s'estén per moltes zones. A més, una altra de les creences que hi ha després de revisar les dades és que les dones joves refresquen la sang dels homes grans.





Amb totes aquestes dades, la directora general ha volgut fer una crida als governs per establir un major control sobre el matrimoni infantil. "És la principal causa de mort de les adolescents perquè els seus cossos no estan preparats per tenir fills", ha reconegut.





Save the Children continua amb la seva lluita per intentar abordar tots els riscos immediats i actuals que tenen a veure amb la violència de gènere en la qual s'inclou el matrimoni infantil. Volen posar el focus sobre els drets que tenen les nenes i la desigualtat de gènere que existeix avui dia.