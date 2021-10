El règim de Maduro va atacar la llibertat d'expressió de 20 periodistes veneçolans

@EP





La llibertat d'expressió a Veneçuela segueix sent un problema. Un informe realitzat per l'ONG veneçolana Espai Públic va poder comptar fins a 20 violacions a la llibertat d'expressió dels periodistes de país.





Segons l'informe realitzat, la ciutadania, els mitjans de comunicació i els periodistes van ser els més perjudicats. Els membres de l'Estat, els cossos de seguretat i alguna part més van ser les responsables que això succeís.





La censura segueix sent una de les armes més utilitzades contra la llibertat d'expressió. Evitar que publiquin algunes coses que vagin en contra dels seus interessos és de les més utilitzades per a aquest tipus de coses. A més, la intimidació i l'amenaça amb els tribunals judicials també s'han utilitzat per frenar la llibertat d'expressió de les persones.





En aquest sentit, l'organització ha pogut comptabilitzar durant tot l'any 312 violacions a la llibertat d'expressió que corresponen de manera directa a 165 casos. Però no s'han quedat aquí. Aquesta mateixa ONG va publicar l'informe de 2020 on es van registrar 127 atacs a la llibertat d'expressió a Veneçuela.





Altres dades que també preocupen són els 43 casos d'amenaces, els 33 bloquejos de plataformes digitals, 12 a xarxes socials, 11 ciberatacs, 8 detencions i imputacions i altres 3 casos relacionats amb un altre tipus d'agressions. Unes dades que preocupen als periodistes, mitjans i la ciutadania en general.