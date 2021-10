En el Dia Mundial de la Visió l'ONCE insisteix a tenir cura de la vista

Aquest dijous 14 d'octubre se celebra el Dia Mundial de la Visió i els experts i les diferents associacions i plataformes relacionades amb el sentit de la vista aprofiten per conscienciar la societat sobre la importància de realitzar revisions periòdiques amb un oftalmòleg.







Ho faran a través del lema #LoveYourEyes, mitjançant el qual volen que les persones es comprometin a realitzar-se una prova de visió i recomanin als seus familiars i amics que també ho facin.







Segons dades publicades per l'Organització Mundial de la Salut (OMS), al voltant de món hi ha 180 milions de persones amb algun tipus de discapacitat visual. Entre elles, uns 40 o 45 milions són completament cegues. A més, assenyalen que tothom patirà alguna vegada algun tipus de problema als ulls.







LA ONCE ES SUMA A LA CAUSA





Amb la celebració d'aquest dia l'ONCE insisteix en la cura de la vista i mostra com rehabilita les persones que acaben de perdre la visió. A més, dedica els prop de cinc milions i mig de cupons d'aquest dijous al Dia Mundial de la Visió incorporant la frase 'Veure depèn dels ulls, mirar neix del cor'.





El treball que es realitza des de l'ONCE amb persones cegues es fa perquè una persona cega pugui reprendre la seva vida normal, mitjançant tècniques, estratègies i recursos que els ofereix l'ONCE.





“Des de l'ONCE no podem retornar la capacitat de veure a una persona que ha perdut la vista, però sí que li podem donar instruments i eines perquè tingui una oportunitat de vida el més normalitzada possible. I que torni a llegir, a treballar, a fer esport i anar al teatre o d'excursió a la muntanya, per exemple. És una nova mirada de la vida”, apunta Enric Botí, delegat territorial d'ONCE Catalunya, en declaracions a Catalunyapress.







A més, afegeix: “Treballem braç a braç amb metges i metgesses per una detecció precoç als nadons. I amb la comunitat científica per a la recerca i la cerca de solucions. I amb els bons i grans professionals de l'ONCE amb gran quantitat de recursos per a ajudar a les persones cegues amb tècniques de rehabilitació, tècniques guia, l'ús del bastó blanc, cursos de cuina, puericultura, tiflotecnologia (tecnologia adaptada per a persones cegues)...









Amb aquest cupó, l'ONCE vol conscienciar a la població sobre la importància de la prevenció de la ceguesa, per a evitar malalties que, en molts casos, poden acabar en pèrdua de visió.





L'ONCE celebra el Dia Mundial de la Visió mantenint el compromís amb la recerca. La ceguesa és un problema mundial, la qual cosa obliga a conscienciar sobre la importància de la seva prevenció i el necessari tractament de la pèrdua de visió.





Pixabay





QUINES SÓN LES PRINCIPALS AFECCIONS DE LA VISTA?





Si parlem dels ulls i de la visió, les afeccions més comunes són la miopia, la hipermetropia, l'astigmatisme, el glaucoma i les cataractes.





La miopia impossibilita que la persona que la pateix vegi amb claredat els objectes llunyans; la hipermetropia, per la seva banda, dificulta la correcta visió dels objectes propers. Si parlem d'astigmatisme ens referim a una afecció que provoca que el pacient vegi els objectes distorsionats. El glaucoma és una malaltia que es caracteritza per l'augment de la pressió en el globus ocular i les cataractes, per la seva banda, consisteixen en l'opacitat de la lent natural de l'ull.





Les cataractes són la principal causa de pèrdua de visió en persones de més de 40 anys. A més, són la causa més comuna de ceguesa.





L'ESTRÈS TAMBÉ DANYA LA VISTA





Però a més de les afeccions fins ara esmentades, cal assenyalar les que produeix l'estrès. Sobretot en persones joves, l'estrès pot portar a tenir problemes de salut visual. Per exemple, provoquen espasme acomodatiu o falsa miopia, un problema que dificulta veure de lluny.





@MasVision





D'altra banda, causa astenopia o esforç ocular, que provoca a la seva mateixa vegada fatiga, mal al capdavant i ulls, visió borrosa i, de vegades, visió doble. En altres ocasions, un alt nivell d'estrès pot provocar vessaments oculars.





MOLTS PROBLEMES DE VISIÓ ES PODEN PREVENIR





@YoliaHealth





Que les afeccions oculars provocades per l'estrès es poden prevenir és obvi. Però moltes de les altres malalties dels ulls, en concret entre el 75 i el 80% d'elles, també poden prevenir-se o tractar-se. Per a això, això sí, és indispensable visitar amb regularitat a un oftalmòleg i seguir algunes indicacions, com reduir el nombre d'hores davant de pantalles o encendre els llums sempre que es facin servir.





Els experts recomanen que als nounats se'ls realitzi un tamís neonatal per poder diagnosticar a temps qualsevol tipus de problema visual i evitar-los la ceguesa. Més endavant, quan els nens ja estan en edat escolar, cal que se'ls facin revisions per poder detectar una possible necessitat d'utilitzar ulleres.





Per als adolescents i les persones adultes, els experts recomanen una revisió anual amb l'oftalmòleg.





En canvi, si la persona té malalties com diabetis, pressió arterial alta o esclerosi múltiple, les consultes amb l'especialista han de ser més seguides per prevenir possibles complicacions, inclosa la ceguesa.