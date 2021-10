La voluntarietat de tots els afectats a l'ERO de Banc Sabadell impedeix progressar en les negociacions

@EP





La direcció de Banc Sabadell ha ofert reduir a 1.555 la xifra de sortides previstes en l'Expedient de Regulació d'Ocupació (ERO), tot i que ha rebutjat aplicar el criteri de voluntarietat a tots els afectats, segons ha informat CCOO a través d'un comunicat.

En concret, estaria disposat a reduir en 50 persones la darrera xifra de sortides plantejades, passant de 1.605 a 1.555 afectats, per excloure el col·lectiu de 63 anys o més i oferir-una desvinculació fora de l'ERO.





A més, hauria posat sobre la taula la possibilitat d'incrementar "lleugerament" el nombre d'empleats que poguessin acollir-se a l'excedència voluntària, al mateix temps que hauria traslladat la seva intenció de valorar un increment de primes d'adhesió per als menors de 50 anys.

No obstant això, CCOO assenyala que la direcció de Sabadell continua "sense voler assumir" que tota la plantilla pugui adherir voluntàriament a l'acord i que s'ha negat a millorar les condicions del col·lectiu entre 50 i 54 anys.





Des del sindicat creuen que l'esforç "ha de ser més gran". "Volem ser optimistes, però els números segueixen sense sortir perquè hi hagi voluntarietat. Per això, no és acceptable l'exclusió de certs col·lectius i cal millorar molt les condicions. Si volem arribar a un acord per a aquest divendres, l'empresa no pot conduir només a primera", afegeix. Així, ha insistit que la xifra de persones es rebaixi fins als 1.300 empleats, una xifra que "garantiria la total voluntarietat" de l'ERO.





A més, ha proposat que s'estableixi un nombre de sortides mínimes per 2021 i una xifra màxima que es pogués "periodificar" durant els pròxims dos anys amb les condicions econòmiques que s'acordessin en aquesta negociació. D'altra banda, CCOO ha considerat que la mobilitat funcional és "imprescindible" per facilitar les sortides voluntàries.





"La direcció contínua estancada en no acceptar la voluntarietat d'aquest procés. Encara insisteix que la necessitat del banc és retallar ocupació en el primer trimestre del 2022, per la qual cosa no vol sentir parlar de periodificar una part de les persones afectades", sosté el sindicat.





D'altra banda, la plataforma sindical que reuneix UGT, Federació SIBS Sicam-Aprobas, Alta Sindicat, Quadres GBS i Intersindical, ha afirmat que la entitat ha mostrat un posicionament "ferri" en aspectes que consideren "essencials", al mateix temps que ha insistit en la voluntarietat com "criteri exclusiu".





A més, ha informat que CCOO s'ha unit a la plataforma formada per la resta de la representació legal dels treballadors i que, d'aquesta manera, s'ha tornat a un escenari d' "unitat sindical".





NOVA VAGA



Cal recordar que aquest divendres, 15 d'octubre, dóna per finalitzat el període de consultes sobre l'ERO plantejat, davant del que hi ha convocades dues reunions per demà, 14 d'octubre, i per al mateix divendres.





A més, els sindicats presents a la taula negociadora han convocat una jornada de vaga a la plantilla de Sabadell per al mateix divendres i manifestacions a Alacant, Almeria, Barcelona, Castelló, Eivissa, Las Palmas, Madrid, Múrcia i València.