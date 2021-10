Rodalies es portarà el 30,5% de les inversions previstes per a Catalunya en els Pressupost de l'Estat de 2022

El conjunt de la xarxa ferroviària arriba el 65,4% de les inversions previstes / @EP



El 30,5% de les inversions previstes a Catalunya en el projecte de pressupostos generals de l'Estat (PGE) per a 2022, 679.860.000 d'euros, aniran destinats al servei de Rodalies.





Així ho ha explicat la delegada del Govern a Catalunya, Teresa Cunillera, en una roda de premsa per valorar el projecte de PGE que el Govern central va presentar aquest dimecres al Congrés dels Diputats i que preveu destinar 2.230 milions a Catalunya, el 17,2 % del total.





A més, el projecte preveu invertir 535.420.000 d'euros a la resta de la xarxa ferroviària catalana, la qual cosa incrementa la xifra fins al 54,5% al total, i altres 243 milions en serveis ferroviaris en règim d'Obligacions de Servei Públic ( OSP), el que eleva el percentatge fins el 65,4%.





En concret, 269.720.000 euros seran per a inversions en les línies d'explotació de l'alta velocitat; 120 milions, per al Corredor Mediterrani; 135.600.000, per a la compra de material per a Renfe, i 10 milions en actuacions d'accessibilitat ferroviària a Barcelona.





Cunillera ha explicat que la inversió a Rodalies "s'està negociant amb la Generalitat" i ha recordat que el Govern té un deute de 80 milions d'euros amb Renfe per excés de serveis realitzats.





"Estem disposats a fer aquesta inversió i si no és suficient, estem disposats a parlar-ho", ha assegurat Cunillera, que ha demanat a la Generalitat, textualment, fer un esforç per arribar a un acord.





A més, ha subratllat que "no només l'Estat ha d'aportar a Rodalies" i ha destacat el pressupost de Renfe per a la compra de nou material.





230 MILIONS A XARXA VIÀRIA



La xarxa viària catalana és la segona major partida de les inversions previstes a Catalunya, amb un total de 229.690.000, el 10,3% del total.





En concret, la conservació i explotació de les carreteres repercutirà 164.200.000 d'euros i la resta es destinarà a diferents obres a l'A-27, l'A-2, la B-40, l'accessibilitat al Baix Llobregat (Barcelona) i actuacions de seguretat viària i integració de la xarxa de carreteres en entorns urbans.





La resta d'inversions es divideixen entre la Zona Franca de Barcelona (120 milions), l'Autoritat del Transport Metropolità (ATM) (109 milions), les autoritats portuàries del Port de Barcelona (97.170.000) i del Port de Tarragona (41,26 milions), la rehabilitació d'habitatges (80.810.000) o el Pla Estatal d'Habitatge (51.470.000), entre d'altres.





Per províncies, Barcelona rebrà 1.765,3 milions; Tarragona, 281.220.000; Girona, 108.130.000, i Lleida, 76.090.000.





Cunillera ha assenyalat que "les províncies que tenen una inversió menor a la de Barcelona en infraestructures, tenen altres tipus d'inversions" com la destinada a investigació o l'augment de les pensions en zones amb la població envellida.





Ha dit que hi ha inversions "que no són quantificables i que són gairebé tan importants com les d'infraestructures".