El Tribunal de Comptes desestima els recursos dels excàrrecs de la Generalitat contra la fiança de 5,4 milions d'euros per les 'ambaixades catalanes'

@EP





El Tribunal de Comptes ha acordat aquest dijous desestimar els recursos presentats pels excàrrecs de Govern de la Generalitat de Catalunya contra l'acta de liquidació, en què es va fixar la fiança solidària de 5,4 milions d'euros, i contra la decisió de la instructora de preguntar a l'Advocacia de l'Estat sobre la idoneïtat dels avals presentats.





La decisió de la Sala de Justícia arriba el mateix dia en què també s'ha conegut que la delegada instructora, Esperanza García Moreno, rebutja els 28 avals presentats pels excàrrecs per cobrir la seva part de la fiança que els va ser imposada per la seva responsabilitat comptable pel presumpte ús irregular de fons per a les 'ambaixades catalanes' i el Diplocat.





El primer dels recursos es va presentar contra la Liquidació Provisional de 29 de juny de 2021, contra la provisió de requeriment de pagament, dipòsit o fiançament de 30 de juny de 2021, i contra la providència denegatòria de pròrroga per pagar o consolidar, de 15 de juliol de 2021.





En el seu acte, la sala de justícia, presidida per José Manuel Suárez Robledano, acorda desestimar aquests tres assumptes. Considera que l'al·legació relativa a l'extralimitació de competències en què ha incorregut la delegada instructora, no s'ha produït indefensió als recurrents, ja que les actuacions practicades han estat les que preveu l'article 47 de la Llei que regula el funcionament del Tribunal de Comptes . Apunta que les mateixes són compatibles amb la tramitació d'actuacions penals pels mateixos fets.





IMMUNITAT DELS EURODIPUTATS



A més, tampoc entén que hi hagi indefensió en relació amb la vulneració el règim d'immunitat i inviolabilitat inherent al seu càrrec que al·leguen alguns dels recurrents. Indica que la citació per a la Liquidació Provisional dels eurodiputats i el seu posterior requeriment per consolidar o pagar les quantitats que cautelarment els reclamen, en res ha minvat el seu dret de defensa.





Al fil, afegeix que les mesures i decisions de la instructora, a més de ser provisionals i preventives, únicament afecten els recurrents en el seu patrimoni i no en el seu estatut jurídic personal ni representatiu.





Sobre la indefensió que altres recurrents al·legaven relativa a la forma en què s'han tramitat les actuacions en aquesta fase prèvia, la Sala posa de manifest que els recurrents han conegut tot l'expedient, s'han formulat al·legacions i impugnacions al mateix, i han estat degudament assistits i representats en l'acte de la Liquidació Provisional pels seus representants processals.









COMPETÈNCIES DE LA GENERALITAT



Subratlla que aquests han pogut realitzar les al·legacions que han tingut per convenients, el que impedeix apreciar la indefensió material que exigeix la Jurisprudència del Tribunal Constitucional per considerar que una actuació pugui esdevenir invàlida o ineficaç.





Sobre l'argument que les decisions de la instructora haurien suposat la derogació de competències de la Generalitat de Catalunya en matèria d'acció exterior, la Sala entén que s'han cenyit a la seva finalitat legal, que és determinar si uns fets han generat un possible detriment en els fons públic s i els que, com a gestors dels mateixos, podrien ser presumptes responsables del suposat perjudici patrimonial detectat.





En aquests recursos també es presentava una qüestió d'inconstitucionalitat en relació amb els articles 47 i 48 de la Llei de Funcionament del Tribunal de Comptes. Però la Sala considera que no té cabuda en aquest cas perquè la sol·licitud s'ha produït en un recurs interposat contra actuacions que no tenen caràcter jurisdiccional.





Afegeix que els ciutadans i els poders públics estan subjectes a la Constitució i a la resta de l'ordenament jurídic, no podent per tant eludir el compliment de normes que estan vigents i dotades de plena validesa i eficàcia.





A més, sobre l'al·legació realitzada sobre el requeriment de pagament i la denegació d'ampliació del termini concedit, el Tribunal de Comptes considera que la delegada instructora no ha vulnerat l'article 47 de la llei pel que no aprecien la indefensió denunciada pels recurrents.





LA INSTRUCTORA NO CAUSA INDEFENSIÓ



Sobre el recurs interposat per diversos dels excàrrecs relatiu a la sol·licitud per part de la instructora d'un informe raonat a l'Advocacia de l'Estat davant del Tribunal de Comptes al respecte dels avals presentats, la Sala considera que també ha de desestimar-lo.





Entén que els dos únics motius que preveu l'article 48 de la llei reguladora del funcionament del tribunal pels quals es poden impugnar les resolucions dels delegats Instructors és que "no s'accedís a completar les diligències amb els extrems que hagin comparegut assenyalessin" o que es causés indefensió.





Explica que no s'ha produït aquesta indefensió per no ser les actuacions prèvies un procediment jurisdiccional i, per tant, no tenir caràcter contradictori, com ha declarat el Tribunal Suprem.





Suma a això que la petició d'informe per la Delegada instructora, per tal d'aconseguir un major encert en l'adopció de la seva resolució, s'emmarca entre les diligències que pot realitzar aquesta instructora en la Fase d'Actuacions Prèvies.





Cal recordar, però, que l'Advocacia de l'Estat va declinar informar el respecte, entenent que era part en el procediment i per tant podria afectar la imparcialitat del Tribunal de Comptes i ser contrari als principis de contradicció i igualtat.





D'altra banda, la resposta de la sala de justícia als recursos arriba després que l'Advocacia de l'Estat ja es pronunciés sobre el contingut de les al·legacions. Va enviar una bateria d'escrits a l'òrgan fiscalitzador en què va desestimar els arguments dels excàrrecs de la Generalitat.





La Fiscalia també va contestar als recursos de les defenses i va rebutjar les seves al·legacions. I va aprofitar per subratllar que el fet que la Generalitat no es manifesti com perjudicada per l'actuació dels 34 excàrrecs de la Generalitat "no impedeix l'actuació" del Tribunal de Comptes per reclamar la fiança.