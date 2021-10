El Sabadell i els sindicats arriben a un preacord i rebaixen l'ERO a 1.380 sortides

@EP





La direcció del Banc Sabadell ha arribat a un preacord amb els sindicats en el qual es contempla la sortida d'un mínim de 1.380 treballadors en el marc de l'Expendient de Regulació d'Ocupació (ERO) plantejant per l'entitat, segons han informat a Europa Press fonts sindicals presents a la negociació.





Les mateixes fonts expliquen que la xifra de l'ERO és de 1.605 afectats, si bé un cop s'assoleixin els 1.380 empleats "es donaria per finalitzat". Així, s'ha rebaixat la xifra inicialment proposada per l'entitat de 1.936 sortides a un mínim de 1.380, una afectació propera a la proposta durant aquests dies per CCOO de 1.300 treballadors.





El preacord també inclou una millora de les condicions econòmiques de sortida. En concret, la direcció del Sabadell ha millorat la seva proposta de prejubilacions per a aquells treballadors de 55 anys o més i que comptin amb, almenys, 10 anys d'antiguitat.





Així, mantindran un 65% del salari anual amb un límit de fins a 280.000 euros per al col·lectiu d'entre 58 i 62 anys, i un límit de 300.000 euros per al col·lectiu de 55 a 57 anys. A més, s'estableix una quota de 100 persones de 55 anys per acollir-se a l'ERO, preferentment a Múrcia i Alacant.





Pel que fa a les baixes remunerades, l'edat s'ha establert per als menors de 54 anys, que tindran dret a una indemnització de 40 dies per any treballat amb un màxim de 30 mensualitats, a més de diverses primes per anys d'antiguitat.





S'han inclòs excedències de tres anys, que rebran un 25% del salari anual amb una readmissió en 25 quilòmetres. En cas de no acceptar-se, la indemnització estaria d'acord amb les mesures contemplades en prejubilacions o baixes, segons el seu rang d'edat. Per a aquestes excedències, hi hauria un contingent de 75 persones.





D'altra banda, la mobilitat geogràfica forçosa es limitarà a 50 persones "sempre que no es cobreixin les vacants de forma voluntària", mentre que la mobilitat per tancaments de centres es limitarà a un màxim de 100 quilòmetres o d'un una hora de desplaçament.