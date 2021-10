Els comuns demanen que el Parlament investigui casos de "violència sexual" a l'Església

@EP





La líder dels comuns al Parlament, Jéssica Albiach, ha demanat el suport dels grups parlamentaris per crear una comissió d'investigació sobre "Casos de Violència Sexual Denunciats en Centres Escolars, per conèixer tota la veritat sobre la pederàstia dins de l'Església catòlica", depurar responsabilitats i obrir un procés de reparació a les víctimes.





El portaveu dels comuns a la Cambra, David Cid, ha explicat en roda de premsa que Albiach ha enviat una carta als presidents dels grups parlamentaris convidant-los a promoure conjuntament aquesta comissió: "Esperem que ens puguem posar d'acord i que el puguem impulsar al Parlament".





Cid ha criticat que ha generat més soroll "un videoclip ballant bachata en una església, que ha suscitat moltíssima polèmica i disculpes, que no situacions d'abusos sexuals", ha afegit sobre el videoclip de C.Tangana i Nathy Peluso a la Catedral de Toledo, després del que ha dimitit el degà del temple.





"Volem una Església catòlica compromesa. No té sentit que s'escandalitzi més un videoclip gravat en una església que els abusos sexuals que hem conegut de forma reiterada els últims anys", ha insistit, i ha destacat la necessitat de realitzar una recerca activa de víctimes d'abusos.





Albiach explica en la carta que ha enviat a la resta de grups que impulsar aquesta proposta "davant la inacció de l'Església catòlica" per obrir un procés sobre aquest assumpte en lloc de tractar-lo com casos aïllats, segons la carta, que ha difós en un tuit.





"Com a representants públics, no podem permetre que en ple 2021 segueixin existint zones opaques de vulneració dels drets de la infància més fonamentals", segons Albiach, que creu que el fet que el Monestir de Montserrat apartés al juliol a un monjo per una denúncia d'un menor de 17 anys ha d'alertar que pot haver-hi casos sense denunciar i que se segueixin produint abusos.