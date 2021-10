Els gossos i els gats tindran un DNI obligatori a partir del 2022 per evitar l'abandonament animal

@Pixabay





La nova Llei de Protecció i Drets dels Animals preveu diverses mesures noves. Des que entri en vigor, tots aquells ciutadans que vulguin tenir un gos hauran de passar un curs obligatori. També estarà prohibit el sacrifici d'animals de companyia i arribarà la fi de la compra d'animals. A més, serà obligatori que tots els gossos i els gats tinguin un DNI.





Amb aquesta última mesura, la de l'obligatorietat d'un document d'identitat animal, la Direcció General de Drets dels Animals pretén tenir una base de dades nacional en la qual estiguin registrats tots els gossos i gats del nostre país.





S'HA DE ACABAR AMB L'ABANDONAMENT ANIMAL





Ione Belarra, ministra de Drets Socials i Agenda 2030, ha informat que les mascotes han d'estar identificades per "garantir que avancem en el camí correcte i en un model on cap animal sigui abandonat a la seva sort a Espanya".





En aquest sentit, s'estima que al nostre país cada 5 minuts s'abandonen tres animals i cada hora s'abandonen quinze gossos sense identificar. Això fa que Espanya porti diversos anys consecutius en els quals s'han registrat més de 300.000 abandonaments. Els gossos, amb xifres que ronden els 160.000, són els més abandonats. Just darrere se situen els gats, quedant uns 120.000 a la seva sort anualment.





Sobre això vam parlar des de Catalunyapress amb algunes protectores de Catalunya fa uns mesos. En concret, amb la Lliga Protectora d'Animals de Sabadell i la Protectora d'Animals de Mataró. Des d'ambdues van confirmar que, tot i que en l'inici de la pandèmia s'havia alentit l'ingrés d'animals a les protectores, mesos després tot tornava a la normalitat.









Dit això, cal assenyalar que Espanya és el país amb major taxa d'abandonament d'animals domèstics de tot Europa. Per això des de la Direcció General de Drets dels Animals s'han proposat prendre cartes en l'assumpte i acabar amb això.







COM SERÀ EL DNI ANIMAL?







El DNI animal serà obligatori a partir de 2022 i això ajudarà a sancionar els responsables d'abandonament animal, ja que entre les dades incloses estaran les de contacte de l'amo. Així, serà fàcil identificar el gos o gat en qüestió i a la persona que l'ha abandonat, si és que ho fa, per poder multar-la.





A més, altres de les dades que apareixeran en aquest document d'identitat per a mascotes seran el calendari de vacunes de l'animal de companyia i els seus tractaments veterinaris, si és que se'ls hi ha realitzat algun.





No se saben encara molts més detalls, ni tan sols si serà digital o físic. Però el que sembla que ja està decidit és que estarà gestionat per les comunitats autònomes i que servirà com a complement del microxip.