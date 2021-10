Els comuns, en contra de la modificació del reglament del Parlament que estudia la Mesa

@EP





El portaveu dels comuns al Parlament, David Cid, ha rebutjat aquest dimarts la modificació del reglament del Parlament que estudia la Mesa, a través d'un informe dels lletrats, ja que considera que és una proposta “de part i feta a la carta".





“Que no comptin amb nosaltres. No recolzarem una reforma del reglament que està feta a la carta ” i que no està feta pensant en el conjunt dels diputats, ha dit Cid en roda de premsa aquest dimarts.





Ha remarcat que es tracta "d'una proposta que es vesteix de tècnica però que és política" --cosa que diu que no és la primera vegada que passa al Parlament--, i ha criticat que es plantegi eliminar l'article que vincula la suspensió d'un diputat a l'obertura dun cas relacionat a un delicte de corrupció.





Cid ha remarcat que la reforma del reglament està "més pensada en benefici propi que per al conjunt de diputats" --Borràs està pendent del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) per presumptes irregularitats a la Institució de les Lletres Catalanes (ILC) --.





Creu que Borràs es confon i actua com si fos a casa seva, en lloc de com a presidenta del Parlament: "L'únic que falta ja és que la presidenta del Parlament posi la seva foto a la façana, al costat de l'escut".





Cid, que ha assegurat que han conegut la proposta a través dels mitjans, ha avisat que “si algú vol impulsar una proposta de reglament, té capacitat per fer-ho, però no es pot fer passar per una iniciativa conjunta dels grups una proposta que és clarament de part".





RESIDÈNCIES I COVID



El dirigent dels comuns ha avançat que portaran al proper ple la creació d'una comissió d'investigació del que va passar a les residències de gent gran durant la pandèmia de Covid-19.





Ha subratllat que volen analitzar el que ha passat durant la pandèmia i abordar un canvi en el model, perquè les residències estan ara pensades com a "aparcaments per als ancians i no per viure", segons ell.