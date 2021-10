La inseguretat a Barcelona, la pedra que molesta la sabata de Colau

@EP





Seguint la tendència d'aquest any, la inseguretat torna a ser el problema més greu pels ciutadans que viuen a Barcelona. En l'últim Baròmetre Semestral, presentat a mitjans de juliol, els barcelonins ja van reflectir la seva preocupació amb relació a aquest tema quan el 14% dels enquestats van dir que estaven molestos per la falta de seguretat a la ciutat comtal.





Com si fos un 'déjà-vu', tres mesos després, els resultats de l'Enquesta de Serveis Municipals 2021 presentats aquest dimarts reafirmen la por per la manca de vigilància a la capital catalana. Així, un 14,5% dels ciutadans veu com a principal problema la inseguretat, lluny del 6% que tenia aquesta preocupació l'any 2018. Malgrat tot, s'ha de destacar que els resultats d'enguany han millorat percentualment si es comparen amb els de l'any passat, ja que al 2020 era el 17,7% de la població barcelonina la que sentia inquietud per la falta de seguretat.





En aquest sentit, el tinent d'alcaldia i regidor de Presidència, Pressupostos i Pla de Barris, Jordi Martí, ha apuntat que és un "problema" per resoldre en els barris amb més població a la zona cèntrica, com Ciutat Vella i l'Eixample. Ara bé, Martí també ha tret pit i ha assegurat que, d'acord amb l'Enquesta, hi ha una evolució "positiva" a la zona de l'entorn del Besòs.





"Sonaven les campanes que havia d'arribar un gran problema de convivència i de seguretat a l'espai públic a tots els barris del Besòs associats a una crisi. Doncs la seguretat en aquesta zona ha aprovat l'enquesta", ha sentenciat Martí.





Tot i això, si ens fixem en els serveis de seguretat ciutadana a escala de tota la ciutat, no en podem treure bones conclusions. De fet, la percepció és que han empitjorat per a gairebé la meitat dels enquestats (49,2%), i si ens focalitzem en els barris, els resultats no milloren perquè un 38,2% pensa que van a pitjor mentre que un 35% creu que "estan igual".

Enquesta de Serveis Municipals 2021 /@Ajuntament de Barcelona







BARCELONA HA EMPITJORAT





Pel que fa a la imatge de la ciutat, l'Enquesta de Serveis Municipals 2021 també revela resultats negatius. D'aquesta manera, més de la meitat dels enquestats (52,3%) creu que Barcelona ha empitjorat, un 26,6% pensa que ha millorat i un 14% respon que "està igual". La sensació d'empitjorament també s'estén a Catalunya (52,3%) i a Espanya (62,85).





No obstant això, les perspectives de futur no pinten tan "negres", ja que un 63,3% diu que la ciutat millorarà en un futur, tal com passa amb la percepció de Catalunya (63,2%) i Espanya (53,9%).









Enquesta de Serveis Municipals 2021 /@Ajuntament de Barcelona





NETEJA PER DARRERE DE L'ACCÉS A L'HABITATGE I L'ATUR





Els altres problemes que completen el 'top 5' de les preocupacions dels barcelonins i barcelonines són: l'accés a l'habitatge (7,4%), l'atur i les condicions de treball (7,3%), la neteja (6,9%) i el medi ambient (5,2%).





Pel que fa a l'accés a l'habitatge, enguany les xifres han baixat amb relació al 2020 (ronden el 9%) i més si es té en compte que el 2018 aquest assumpte va arribar a preocupar al 13% dels ciutadans. El mateix passa amb l'atur, que va començar amb una pujada pronunciada l'any 2009 i va arribar a un màxim de fins al 20% l'any 2013, a causa de l'esclat de la crisi econòmica.





"Veiem com aquest pic d'atur no es replica arran de la pandèmia i això és interessant a constatar", ha valorat Marta Isach, cap del Departament d’Estudis d'Opinió de l’Oficina Municipal de Dades de Barcelona.





D'altra banda, la neteja es manté en els últims anys com a preocupació "crònica" dels barcelonins, encara que enguany puja dos punts més, si es compara amb el 2018, quan representava un problema pel 5% dels enquestats. La percepció general dels serveis és que tant la recollida d'escombraries com la neteja dels carrers "estan igual".





Quant al medi ambient i la contaminació, és un aspecte que es manté "estable" en el temps, de manera que segueix sent una qüestió que preocupa entre un 5 i un 6% dels ciutadans en els últims cinc anys.





UN 28% MARXARIA DE LA CIUTAT "SI POGUESSIN"





La inseguretat, la falta de neteja o la manca de possibilitats per accedir a un habitatge podrien ser motius per marxar de la ciutat comtal i mudar-se a un altre lloc de Catalunya. En aquest sentit, l'Enquesta informa que el 28% dels entrevistats marxarien de la ciutat si ho poguessin fer, una xifra que cau lleugerament respecte del 30% de l’any passat.





Martí ha reivindicat que "és normal" que després d'una situació excepcional de confinament en una ciutat "de les més denses d'Europa" i amb mesures sanitàries que encara cuegen, com les mascaretes en les escoles, hi hagi "aquesta mena de fantasia o desig".







ELS VEÏNS APROVEN LA GESTIÓ MUNICIPAL





Però malgrat les preocupacions i les xifres que apunten a una principal situació d'inseguretat a Barcelona, a més de la falta de neteja i d'opcions per buscar un pis o una feina "digna", els veïns i veïnes han aprovat la gestió que fa l'Ajuntament de la ciutat. Així, un 76,9% ha avalat que el consistori fa una bona feina, encara que la nota mitjana frega el suficient amb un 5,9.





Els motius de l'aprovat són, segons la mateixa Enquesta de Serveis Municipals 2021, per la gestió política (45,2%) i, a una distància llunyana, per la gestió administrativa (10,6%) i la neteja (4,1%). Per contra, els que suspenen el govern de Colau (21,5%) ho fan per la seva gestió política (43,3%), per les "mesures de gestió i administració del trànsit" (10,6%) i per la neteja (7,6%).