El PSC es mostra "desconcertat" davant la proposta de suspensió del reglament del Parlament

@EP





La portaveu del PSC-Units al Parlament, Alícia Romero , considera que la presidenta del Parlament, Laura Borràs , s' "extralimita en les seves funcions i no mostra respecte als grups parlamentaris" amb l' informe dels lletrats sobre una modificació del Reglament del Parlament que ha abordat la Mesa aquest dimarts.







Ho ha dit en roda de premsa a la Cambra catalana sobre aquest informe dels serveis jurídics que ha debatut la Mesa i que planteja, entre diverses propostes, eliminar l'article del reglament que estableix la suspensió d'un diputat si s'obre un judici vinculat a la corrupció .





Romero creu que l'informe inclou "modificacions de part" que veu intolerables , i creu que no és rebut que es traslladés a la Mesa la proposta amb poca antelació -la van rebre aquest mateix dilluns, ha dit-, quan la iniciativa per modificar el reglament ha de ser dels grups parlamentaris, ha assegurat.





Des del PSC-Units estan desconcertats davant aquesta proposta, segons Romero, perquè les modificacions de fons del reglament s'han d'abordar a iniciativa dels grups i en una ponència de llei, i no a través de la Mesa -sí podria impulsar modificacions "tecnicojurídiques" sobre canvis gramaticals o llenguatge de gènere, ha citat com a exemples-.





Ha descartat que es tracti d'una modificació tècnico-jurídica la proposta d'eliminar l'article de la suspensió d'un diputat per judici per corrupció -el 24.5- i plantejar canvis del funcionament de la Cambra en casos d'excepcionalitat: "Aquest tipus de modificacions no es poden fer sota el paraigua d'una modificació puntual tècnica dels lletrats”.





Ha remarcat que Borràs "hauria de dignificar les institucions i no patrimonialitzar-les , que és una de les coses que sembla que fa amb aquesta proposta de modificació", i l'ha acusat de no ser la presidenta de tots, i després ha avisat que s'ha de ser molt curós en modificar el reglament.





Eliminar l'article 24.5 podria beneficiar Borràs en la causa al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) per presumptes irregularitats en la gestió al capdavant de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC), cas en què Borràs sempre ha defensat la seva innocència.