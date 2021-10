Un enterrament a Espanya costa 3.739 euros de mitjana i una incineració, 3.617 euros

@unsplash





Per conèixer el cost actual d'un enterrament i una incineració, l' Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) ha sol·licitat pressupost a 113 funeràries de 29 ciutats. La premissa comuna era un enterrament sense luxes ni extres, però digne, semblant al que sol gastar-se a la ciutat i incloent-hi el lloguer d'un nínxol durant un període mínim de cinc anys. Al mateix temps es va sol·licitar pressupost per a una cremació.





El preu mitjà és de 3.739 euros per a una inhumació i de 3.617 euros per a una cremació , però pot variar molt segons el municipi. Per exemple, el cost mitjà d'un enterrament a Vigo (6.165 euros) i Alacant (5.455 euros) és més del doble que a Cadis (2.551 euros) i a Saragossa (2.539 euros).





De la mateixa manera, OCU ha trobat grans diferències de preu dins d'una mateixa ciutat, sobretot a grans urbs com Barcelona (entre 2.378 i 5.100 euros per a un enterrament) o Madrid (entre 4.426 i 6.384 euros), encara que la capital d'Espanya és en general un dels municipis més cars.





L'estalvi mitjà és del 28%, similar per a una cremació, per això, encara que no sigui una pràctica estesa, és recomanable demanar almenys un parell de pressupostos diferents.





L'estudi també revela els conceptes amb més pes a la factura, com són el fèretre, el cementiri i el tanatori, entre més d'una dotzena de conceptes diferents: cotxe fúnebre, esqueles, flors, respons, etc. que també varien segons la funerària.